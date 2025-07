Sławosz Uznański-Wiśniewski jest w stałym kontakcie z fanami z Polski, którzy śledzą jego kosmiczną przygodę. Przypomnijmy, że wyruszył pod koniec czerwca rakietą Falcon 9. Na TikToku astronauty znajdziemy wiele materiałów dotyczących jego nietypowego trybu życia. Sen w kosmosie to trudny temat, o czym zaraz się przekonacie.

Sławosz Uznański-Wiśniewski tak śpi w kosmosie. Jest czego zazdrościć?

Wielu marzy o wyprawie w kosmos, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z trudności, jakie towarzyszą takiej podróży, zwłaszcza na dłuższy okres. Polski astronauta musiał przyzwyczaić się do nietypowej regeneracji, o czym opowiedział na TikToku. "Na ISS nie mam łóżka, ale mam swoją 'sypialnię'. CASA mieści się w module Columbus i jest wielkości budki telefonicznej. Śpię w przypiętym do ściany śpiworze" - czytamy relację Uznańskiego-Wiśniewskiego. "Na sen, jak każdy astronauta, mam zaalokowane osiem godz. po dniu pełnym nieprzerwanej pracy. Ale sen dla astronautów bywa wyzwaniem. Dlatego to też czas na nasze eksperymenty - badamy, m.in. jak zmienia się jakość snu pod wpływem stresu i mikrograwitacji" - uzupełnił. Co sądzicie?

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest wspierany przez żonę. Posłanka często mówi o nim w mediach

Aleksandra Wiśniewska-Uznańska to żona astronauty, która z zaangażowaniem śledzi jego kosmiczną misję. Na X daje znać, co słychać u ukochanego. Ostatnio wspomniała o tym, co jej mąż zabrał w kosmos. - Będzie mógł ze sobą wziąć kilka jak najlżejszych rzeczy osobistych. Na kolanie ma kieszonkę, w której będzie miał nasze obrączki. Bierze też kilka rodzinnych zdjęć. To symbole tego, co zostawia na Ziemi - przekazała internautom. Wspomniała o trudnościach w byciu astronautą. - Tam płyny w organizmie zupełnie inaczej się rozchodzą niż w ziemskiej grawitacji - przytoczyła, opisując życie w kosmosie. - Są problemy z powstrzymywaniem wymiotów, bólami głowy i snem - mówiła w TOK FM. - Nawet najlepsi, silni psychicznie i fizycznie astronauci, nie wiedzą tak naprawdę, jak ich ciało zareaguje na długotrwały pobyt poza Ziemią - dodała posłanka.