Dramatyczny apel w środku nocy! Przyjaciele proszą o pomoc dla chorej Kołaczkowskiej

Joanna Kołaczkowska znana z kabaretu Hrabi przechodzi przez trudny czas, o czym media dowiedziały się w kwietniu. Koledzy z grupy nadal pracują mimo tymczasowego braku artystki i co ciekawe dochód ze spektakli przeznaczono na leczenie Kołaczkowskiej, co niezwykle wzrusza. Teraz o jej chorobie mówią inne znane osobowości w branży.

Joanna Kołaczkowska wspierana przez Mietka Szcześniaka i Dariusza Kamysa. Co za słowa

Na profilu na Facebooku Mietka Szcześniaka pojawił się krótki komunikat. "Kto może, to o 12.00 jutro i nie tylko. Wspieramy Asię z całego serca i duszy" - napisał, udostępniając 2 lipca post Dariusza Kamysa. Czego dotyczy? Chodzi o modlitwę za chorą koleżankę. "Kochani, wiem, że nie wszyscy wierzą w to samo – ale wszyscy wierzymy w dobro. Dlatego proszę was – jutro w południe, tzn. 2.06 o godzinie 12:00 – zatrzymajcie się na chwilę. Pomódlcie się, jeśli wierzycie. Poślijcie dobrą energię, jeśli w to wierzycie. Po prostu pomyślcie o Asi ciepło i z miłością" - napisał na początku aktor kabaretowy. "Niech ten wspólny strumień dobra, miłości i nadziei uderzy z całą mocą w jej chorobę. Niech wie, że jesteśmy z nią. Niech poczuje, że nie jest sama. To tylko chwila. Ale razem możemy z niej zrobić coś wielkiego. 2.07, 12:00 – szturmujemy niebo, życie i wszystko, co możliwe i potrzebne – dla Asi" - zaznaczył. Do posta dołączył pamiątkowe zdjęcie koleżanki.

Joanna Kołaczkowska ze wsparciem przyjaciół. Internauci komentują

W komentarzach nie brakuje wsparcia i wzruszających słów - użytkownicy Facebooka chcą jak najlepiej dla chorej artystki. Mówią także o swoich trudnych historiach. "Będzie dobrze Asiu! Ja też byłam chora", "Trzymam mocno kciuki", "Tak będzie!", "Budzik ustawiony na 12:00 dla naszej kochanej Aśki", "Darek! Zawsze o was i o Asi ciepło", "Pani Joanna Kołaczkowska to kobieta, która dała nam tyle uśmiechu i pozytywnej energii, że teraz wszyscy razem powinniśmy się do niej 'pobliżyć' i naładować ją samymi pozytywnościami. Jesteśmy z panią, pani Asiu!" - czytamy komentarze pod wpisem Dariusza Kamysa.