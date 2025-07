Hubert Urbański zaskoczył wielu tą zmianą. "Po 26 latach żegnam się z TVN - stacją, w której przeżyłem swoje najlepsze chwile zawodowe. Ludzie, których tam spotkałem, obdarzyli mnie zaufaniem, wyrozumiałością, cierpliwością, ale przede wszystkim sercem i dobrocią. Dziękuję wszystkim widzom, sympatykom, fanom - bez was to wszystko nie miałoby sensu" - napisał na Instagramie. Być może "Milionerzy" jeszcze bardziej rozkwitną w Polsacie, tak jak to miało miejsce przy "Tańcu z gwiazdami". Informatorzy stacji wspominają teraz o reakcji sław Polsatu na nową twarz.

Hubert Urbański w Polsacie. Oto reakcje gwiazd

Zgodnie z ustaleniami Pudelka do tego stanowiska miało być wielu kandydatów. Na liście znalazła się nawet Kinga Rusin, która ma wieloletnią przerwę od telewizji. Finalnie padło na Urbańskiego, który oczekiwał lepszej oferty niż w TVN. Pracownicy stacji mają mieszane odczucie, co podaje informator portalu. "Wieści o oficjalnym transferze Huberta raczej, póki co budzą w stacji ostrożną ciekawość" - czytamy. "Urbański – przynajmniej na początku – zajmie się wyłącznie prowadzeniem 'Milionerów'. Nie będzie więc stanowił zagrożenia dla innych gwiazd stacji jako konkurencja w castingu do innych projektów. Wiadomo jednak, że pojawienie się nowego, mocnego nazwiska zawsze budzi emocje" - przekazuje źródło. "Zobaczymy, jak Hubert odnajdzie się na Ostrobramskiej, ale może raczej liczyć na ciepłe przyjęcie pozostałych gwiazd stacji" - dowiadujemy się. Być może "Milionerzy" w Polsacie przyjmą się tak dobrze jak reaktywacja "Awantury o kasę".

Hubert Urbański ciepło żegna się z widzami

Przypomnijmy, co jeszcze prezenter zawarł w pożegnalnym wpisie dotyczącym jego zmiany w karierze. "Dziękuję wszystkim widzom, sympatykom, fanom (...) - dziękuję, że jesteście. 'Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana' - powiedział (prawdopodobnie) Heraklit z Efezu. Faktycznie. Dlatego pełen wdzięczności za wszystko, co dostałem, patrzę z radością i nadzieją na to, co właśnie nadchodzi. Bądźcie ze mną koniecznie - do zobaczenia!" - napisał Urbański na Instagramie. Co ciekawe, internauci na początku zakładali, że nowych "Milionerów" poprowadzi gwiazdor Polsatu. Wspominali o Chajzerze, Rocku i oczywiście Ibiszu. Finalnie stacja postawiła na wieloletnią twarz programu.