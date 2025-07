Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, którą ogromną popularność przyniosły role w takich filmach jak "Kiler" i "Kiler-ów 2-óch", a także serialach jak "M jak miłość" czy "Rodzinka.pl". Ostatnio hitem nie tylko polskiego Netfliksa jest "Aniela", w której Kożuchowska wciela się w główną rolę. Okazuje się, że medialnie spełnia się także siostra Małgorzaty Kożuchowskiej, Maja. To nie tylko influencerka, ale także autorka e-booka - przewodnika po stylowych miejscach w Paryżu.

Siostra Kożuchowskiej mieszka w Paryżu. Napisała e-booka o klimatycznych miejscówkach

Maja Kożuchowska na co dzień mieszka w stolicy Francji i to właśnie Paryżowi poświęca dużo miejsca w swoich mediach społecznościowych. Jej e-book "Vintage Paryż" traktuje o najbardziej klimatycznych miejscach w światowej stolicy mody. Małgorzata Kożuchowska chętnie odwiedza siostrę w Paryżu i uwielbia wybierać się z nią do nowych miejsc. - Zawsze się nawzajem inspirowałyśmy. Jest tu tyle rzeczy do zobaczenia i do odkrycia. Nie można się nudzić. Jak Małgosia przyjeżdża, próbuję ją zabrać w fajne miejsca, bo jest estetką i wiem, że zawsze sprawi jej przyjemność pójście w jakieś nowe miejsce (...) Jeśli jadę do Warszawy, staram się pójść do teatru, żeby ją zobaczyć. Zawsze wracam z czymś modnym od siostry. Później moja córka ubiera te ekstrawaganckie ubrania - wyznała Maja Kożuchowska na antenie TVN.

Fani zachwyceni wspólnym zdjęciem Kożuchowskich. "Jak dwie krople wody"

Maję Kożuchowską obserwuje na Instagramie ponad sześć tysięcy osób. Na profilu poza ujęciami z różnych miejsc z Paryża nie brakuje też wspólnych fotografii ze spotkań ze znaną siostrą. Te zdjęcia szczególnie podobają się internautom, którzy dostrzegają sporo podobieństw między siostrami. "Gena nie wydłubiesz", "Wspaniałe. Siła sióstr", "Ale podobne do siebie", "Moje ulubione siostry", "Jesteście panie do siebie podobne, jak dwie krople wody", "Matko, ale jesteście do siebie podobne! Cudownie się patrzy na waszą relacje" - czytamy w komentarzach pod wspólnym zdjęciem Kożuchowskich.