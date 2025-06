Allegra Versace urodziła się 30 czerwca 1986 roku. To córka modela Paula Becka i projektantki Donatelli Versace. Jej wujem był Gianni Versace, który stworzył jedno z najsłynniejszych imperiów modowych. Allegra miała doskonałe relacje z wujem, który traktując ją jak własną córkę, zabierał ją do muzeów, na wystawy sztuki czy na rejsy swoim luksusowym jachtem. 15 lipca 1997 roku prekursor mody został jednak zastrzelony na schodach własnego domu w Miami Beach. Od tego momentu życie Allegry zamieniło się w piekło.

Allegra Versace jako dziecko została miliarderką. Później przeżyła koszmar

Allegra Versace od dziecka była związana ze światem mody. Pojawiała się na pokazach mody, a znane modeli uczyły ją chodzić po wybiegach. Kiedy miała jednak 11 lat, zmarł Gianni Versace, który zapisał jej w testamencie olbrzymi majątek. Nastolatka z dnia na dzień otrzymała 50 proc. udziałów imperium mody Versace, willę w Miami wartą 25 milionów dolarów, nieruchomość w Nowym Jorku wartą 7,5 miliona dolarów oraz warty 45 milionów dolarów dwór w Mediolanie. Całym spadkiem zarządzała matka Allegry - Donatella Versace. Mimo że Allegra odziedziczyła firmę, to zgodnie z planem w wieku 18 lat nie przyjęła udziałów i nie dołączyła do zarządu. Dziewczynie marzyło się bowiem zupełnie inne życie, z dala od świata mody.

Allegra chciała zostać aktorką, ale godziło się to z wizją jej znanej matki. Nie mogła pogodzić się z tym, że nie tylko odebrano jej anonimowość, ale też decyzyjność. Przez to zaczęła mieć poważne problemy ze zdrowiem. Zdiagnozowano u niej depresję, dysmorfofobię (zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się przekonaniem o nieestetycznej budowie własnego ciała) i anoreksję. W pewnym momencie Allegra ważyła 28 kilogramów, a jak informował "Daily Mail", "balansowała wówczas na granicy życia i śmierci".

Allegra Versace unikała rozgłosu

Allegra była bardzo uzależniona od matki. W końcu jednak Donatella zgodziła się na to, by jej córka rozpoczęła naukę za granicą. Allegra studiowała więc aktorstwo, język francuski i historię sztuki na Uniwersytecie Browna, a następnie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. "Hollywood to nie mój świat" – powiedziała w rozmowie z "Harper's Bazaar" w 2007 roku. "Nie mówię wielu osobom, jak się nazywam. Częściej przedstawiam się jako Beck niż Versace".

Allegra unikała rozgłosu, ale w 2016 roku towarzyszyła matce podczas MET Gali. Na wydarzeniu pojawiła się w skromnej, czarnej sukience, która nie rzucała się w oczy. Z kolei w 2018 roku Donatella ujawniła, że Allegra zaczęła pracować dla młodszej linii produktów Versace - Versus, i została członkiem zarządu. Obecnie jest stylistką i współpracuje głównie z Versace i Versace Jeans Couture.