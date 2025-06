Królowa Elżbieta II zmarła 8 września 2022 roku w Wielkiej Brytanii. Monarchini dożyła ślubu wnuka, który ożenił się z Meghan Markle w 2018 roku kaplicy św. Jerzego na Zamku Windsor. W związku z ceremonią nie zabrakło emocji i napiętej atmosfery. Zagraniczne media mówią o napiętej wymianie zdań między królową a młodymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta II nie chciała zasiąść na Żelaznym Tronie. Miała swoje powody

Królowa Elżbieta była zła na księcia Harry'ego i Meghan Markle. To stało się tuż przed ślubem

Książę Harry miał zburzyć relację z babcią tuż przed własną ceremonią ślubu. Królewska biografka Sally Bedell Smith ujawniła, że wszystko miało zacząć się od tego, że Meghan Markle zaczęła robić wokół swojej sukni ślubnej wielką tajemnicę. Jak twierdzi Smith, aktorka nie chciała jej pokazać królowej Elżbiecie. Ponadto monarchini miała czuć się pominięta w planach ślubnych młodszego wnuka. Miała być przerażona tym, że Harry poprosił arcybiskupa Canterbury o odprawienie nabożeństwa ślubnego w kaplicy św. Jerzego bez uprzedniego zwrócenia się o pozwolenie do dziekana Windsoru.

Na tym nie koniec, bo ekspertka od rodziny królewskiej w materiale opublikowanym na portalu Substack ujawniła kulisy przedślubnego spotkania księcia Harry'ego z królową, do którego doszło w lutym 2018 roku. Podczas tego Harry miał być przez 10 minut niegrzeczny wobec babci i pozostawić królową "bardzo zaniepokojoną zachowaniem zakochanego i słabego pana młodego". Krążą plotki, że Harry zdążył dość szybko pogodzić się z babcią, bo do pojednania miało dojść w kwietniu 2018 roku.

Meghan Markle trafiła na dywanik do królowej Elżbiety

Według innej królewskiej biografki Katie Nicholl sytuacja po ślubie Meghan Markle i księcia Harry'ego nadal była jednak napięta. Wszystko przez to, jak Meghan Markle podobno traktowała personel. Na kartach książki "New Royals" możemy przeczytać, że aktorka zrugała osobę odpowiedzialną za swój catering ślubny, dlatego, że jedno z dań nie było ani wegańskie, ani makrobiotyczne. Wtedy do akcji miała wkroczyć królowa Elżbieta, która zaprosiła zonę wnuka na rozmowę. Miała wyjaśnić Meghan, że "w tej rodzinie nie tak rozmawia się z ludźmi".