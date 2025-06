Edyta Pazura dba o swoich fanów na Instagramie - na co dzień pokazuje im zdrowy lifestyle, kadry związane z marką perfum oraz rodzinne zdjęcia, najczęściej w towarzystwie ukochanego Cezarego Pazury. Tym razem żona aktora postanowiła pochwalić się zadbanym ogrodem, w którym uwielbia odpoczywać z bliskim. Trzeba przyznać, że robi wrażenie.

Edyta Pazura odsłania kulisy posesji. Bajkowa zieleń

Pazurowie mieszkają w domu z ogrodem, od którego nie można oderwać wzroku. Pięknie skoszony trawnik z chodnikiem i mnóstwo kwiatów - w tej przestrzeni aż chce się przebywać. Ciekawym elementem ogrodu Pazurów jest granatowy domek, który pewnie służy jako atrakcja dla dzieci. Pazura postanowiła uwiecznić ten fragment ogrodu na InstaStories, pokazując przy okazji psa. Warto dodać, że niedawno pochwaliła się zakupem nieruchomości. Postawili z mężem na apartament z dużymi, panoramicznymi oknami. "Uwielbiam takie wysokie przestrzenie. Plan mamy już opracowany. Na razie chcemy urządzić apartament i go wynająć na jakiś czas" - przekazała na Instagramie. "Jak już dzieciaki dorosną i dom okaże się dla nas za duży, to będzie czekało na nas to miejsce. I to na tej samej ulicy" - dodała. Kadr z ogrodu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Edyta Pazura słynie ze zdrowego stylu życia. Ten krok był konieczny

Tuż po udostępnieniu zdjęcia z ogrodu Pazura pokazała fanom kadr z sali treningowej - dała do zrozumienia, że poniedziałkowy trening ma już z głowy. Żona Cezarego Pazury regularnie ćwiczy, nawet podczas urlopu. Jesteście ciekawi, co jeszcze jest sekretem jej formy? "Nie piję alkoholu. Nie po to tyle ćwiczę i trzymam dietę, żeby teraz to psuć alkoholem" - zdradziła na Instagramie. "Teraz z trenerem zaczęłam po przerwie znowu ćwiczyć kalistenikę i wiadomo, że chcę robić progres, a jak mam robić progres, to alko odpada" - napisała. Na sam koniec żona aktora podzieliła się swoją refleksją na temat picia alkoholu. "W ogóle uważam, że ludzie piją za dużo alkoholu" - przekazała następnie gwiazda.