Kamila Kamińska i Michał Meyer zapoznali się podczas realizowania "Zakochani po uszy". Dziś tworzą szczęśliwy związek i wychowują córkę Jaśminę, która jest oczkiem w ich głowach. Dziewczynka wkrótce zostanie starszą siostrą, ponieważ aktorka ogłosiła ciążę. Co wiadomo na ten temat? 29 czerwca aktorzy obwieścili fanom tę rewelację w wyjątkowy sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Boś wciąż walczy z tym stereotypem

Kamila Kamińska i Michał Meyer powiększają rodzinę. Radość w aktorskiej branży

"Czworo nas" - czytamy w poście, gdzie zakochani ogłosili kolejną ciążę aktorki. Wrzucili zdjęcie, na którym widać ciążowy brzuch Kamińskiej, zajadającej się czereśniami. Obok siedzi uśmiechnięty Meyer wraz z córką Jaśminą. Ten widok wielu wzruszył. "Najlepszości dla was", "Wow! Bardzo się cieszymy, że Jaśminka przestanie być jedynaczką!", "No to już oficjalnie mogę pogratulować", "Cudowna wiadomość. Aż się uśmiechnęłam, jak zobaczyłam waszą czwórkę. Gratulacje" - piszą fani pod postem pary. Warto zaznaczyć, że zakochani są zaręczeni i nie brali jeszcze ślubu.

Ciąża Kamili KamińskiejOtwórz galerię

Kamila Kamińska i Michał Meyer zakochali się w sobie po uszy. Tak aktor mówił o niej na wizji

Jesteście ciekawi historii tej miłości? Aktor wyznał na antenie "Dzień dobry TVN", że Kamińska wpadała mu w oko w drodze do Krakowa. To tam realizowali serial. - Zobaczyłem Kamę na peronie Dworca Centralnego w Warszawie. Jechaliśmy pierwszy raz na próby i przymiarki do Krakowa. Pamiętam, że Kama zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Coś nieokreślonego, czułem, że jakąś ważną rolę odegra w moim życiu - zwierzył się Meyer. Wcześniej Kamińska była w związku z reżyserem z Łukaszem Palkowskim, ale ta relacja nie przetrwała próby czasu. Jak aktorzy radzą sobie z kolei z wychowaniem córki, będąc aktywni zawodowo? Mogą liczyć na wsparcie rodziców. - Jak tata w trasie, to ja w domu. Aczkolwiek mam taki charakter, że lubię chodzić w różne miejsca i ciężko mi usiedzieć (...). Mamy też dziadków, przyjaciół. Jak jest Michał, to bardzo się angażuje. Nawet muszę powiedzieć, że radzimy sobie fajnie - przyznała z kolei Kamińska dla pasma porannego TVN.