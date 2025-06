Małgorzata Ostrowska-Królikowska doczekała się z Pawłem Królikowskim piątki dzieci. Aktorka jest nie tylko mamą, ale i babcią, co chętnie pokazuje w sieci. Do grona wnuków aktorki zaliczają się Józef, Vincent, dziecko Julii Królikowskiej i jej męża Jakuba Piotra Nowaka, a także najmłodsza z grona, Jadwiga. Jesteście ciekawi, jak gwiazda "Klanu" spędza czas z wnukami?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska uwielbia być babcią. Tak się zajmuje dziećmi

Przypomnijmy, co aktorka mówiła o byciu babcią. - Świetnie odnalazłam się w roli babci. Zawsze, kiedy koleżanki mówiły, że zostają babciami, to czułam nutkę zazdrości. Kiedy wnuk pojawił się na świecie, poczułam szczęście i spokój - przekazała "Faktowi". Pragnie dla wnuków jak najlepiej, co pokazała też na ostatnim InstaStories. Podpisała kadry jako "zbieranie wspomnień". Zabrała dzieci do ogrodu oraz na strych i pokazała, jak bawią się przy stole. Kadry znajdziecie w galerii na górze strony. Ostatnio aktorka relacjonowała także wspólny spacer.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska oczami Joanny Jarmołowicz. Jaką jest babcią?

W październiku 2024 roku pojawiły się doniesienia dotyczące rozstania Joanny Jarmołowicz z Janem Królikowskim. Postanowili zakończyć związek po siedmiu latach, co potwierdziła aktorka dla Jastrząb Post. Mówiła, jak czuje się jako singielka. - To jest pięknie. Czuję się bardzo dobrze, to jest fantastyczny czas, polecam każdej kobiecie. Każda silna kobieta powinna przejść taki etap bycia samotną - przyznała. - Uważam, że my w ogóle działamy na zmianach, więc są one ważną, kluczową częścią i poza tym kobiety lubią zmiany, prawda? Coś się zawsze dzieje, a my jesteśmy szalone, więc zmiana jest dla mnie najważniejsza w życiu - dodała. Wypowiedziała się przy okazji na temat Ostrowskiej-Królikowskiej. - Super, uważam, że jest bardzo dobrą babcią i bardzo jestem jej wdzięczna za to, co robi dla mojego synka. Trzymam kciuki za to, żeby zawsze mieli taką relację, jak mają teraz, bo jest ona po prostu bardzo ładna - oceniła. Warto zaznaczyć, że Jarmołowicz dba o poprawną relację z byłym partnerem dla dobra syna.