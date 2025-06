Justin Bieber poślubił modelkę Hailey Bieber w 2018 roku, co było relacjonowane w mediach na całym świecie. Duet był postrzegany przez wielu za perfekcyjny. W sierpniu 2024 roku para powitała na świecie pierwszego potomka - Jacka Bluesa Biebera i wiele wskazywała na to, że więź celebrytów trwa w najlepsze. Kilka miesięcy później pojawiły się niepokojące doniesienia. Przełom stanowią jednak fotografie z rodzinnych wakacji.

Justin Bieber na wczasach. W tle widać Hailey Bieber

Celebryci rzadko mówią o prywacie. Z ich Instagramów da się jednak wyczytać pewne sygnały - tym razem zaobserwowaliśmy, że duet przebywa na wczasach. 27 czerwca muzyk pokazał zdjęcia z wakacji, na których widać Hailey Bieber, która idzie tuż przed nim wózkiem golfowym. Wiele wskazuje na to, że Bieberowie przebywają na rodzinnych wczasach. Modelka z kolei pokazała kadr, na którym widać ich małego syna na boisku. Wszystko wskazuje na to, że celebryci utrzymują ze sobą kontakt. Co ciekawe, kadry z wczasów pojawiły się tuż po tym, jak Justin Bieber zmienił po latach nazwę użytkownika na Instagramie na @lilbieber., a w sieci internauci zaczęli niepokoić się jego dziwnymi nagraniami i zdjęciami.

Justin Bieber zabrał głos na temat swoich problemów. Internauci w szoku

Przypomnijmy, jakim wpisem zaskoczył nas wokalista w czerwcu 2025 roku. Bieber wspomniał o problemach, z którymi zmaga się od dłuższego czasu. "Ludzie wciąż mówią mi, żebym się leczył. Nie sądzicie, że gdybym mógł naprawić samego siebie, już bym to zrobił?" - zaczął dramatycznie muzyk. "Wiem, że jestem zepsuty. Wiem, że mam problemy z gniewem. Przez całe życie starałem się być jak ludzie, którzy mówili mi, że muszę być taki jak oni. A to tylko sprawia, że jestem bardziej zmęczony i zły" - napisał. Przekazał następnie, jak istotna w jego życiu jest kwestia wiary. "Jezus jest jedyną osobą, która sprawia, że chcę, aby moje życie dotyczyło innych. Bo szczerze mówiąc, jestem ostatnio wyczerpany myśleniem o sobie" - dodał Justin Bieber. Fani poradzili mu, aby zrobił przerwę od social mediów. "Zostaw media społecznościowe i Hollywood, nie warto", "Justin, kocham cię, ale proszę, zrób sobie przerwę od mediów społecznościowych, żeby przestały cię drażnić. Jest okay być złym, ale przestań dawać tym ludziom okazję, by cię drażnili" - czytamy.