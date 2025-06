Edyta Golec intensywnie koncertuje z Golec uOrkiestrą. W przerwie między występami dzieli się z fanami prywatnymi kadrami. Artystka obchodziła 25 czerwca wyjątkowy dzień - 48. urodziny. Z tej okazji mogła liczyć na niespodzianki, a jedną z nich zastała na pokładzie samolotu. Jesteście ciekawi, co zobaczyła zaraz po zajęciu miejsca?

Edyta Golec zaskoczona w urodziny. Co za pomysł! "Co moje kochane wariaty przygotowały na wysokościach"

Edyta Golec najpierw nagrała się z mężem podczas wchodzenia na pokład samolotu. Po zajęciu miejsca przygotowano dla niej specjalny koncert z kapelą. Nie zabrakło słynnych "100 lat" i skrzypiec. Widać, że Edyta Golec była pod wrażeniem podniebnej niespodzianki.

No proszę, co moje kochane wariaty przygotowały na wysokościach. Dziękuję baaardzo!

- napisała na InstaStories zadowolona. To jednak nie wszystko, co przekazała z okazji swojego święta. "Jesteśmy tutaj tylko przechodniem... tym bardziej doceniam każdy dzień, który dostaje w gratisie od dawcy życia. Jak pięknie jest przeżywać życie tak już od 48 lat i to w waszym cudownym towarzystwie - dziękuję za wszystkie życzenia i za to, że jesteście" - dopisała Golec. Kadry z pokładu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

