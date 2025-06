Aleksandra Wiśniewska-Uznańska w ostatnim czasie nie schodzi z nagłówków mediów, a to wszystko za sprawą kosmicznej misji jej męża. 26 czerwca kapsuła ze Sławoszem Uznańskim-WIśniewskim zadokowała w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). "Dzwonił. Wszystko dobrze. Pozdrawia was" - pisała dumna posłanka. Życie prywatne astronauty i jego żony od dawna budzi ciekawość wielu Polek i Polaków. Tym razem jednak uwagę przyciągnęły nie szczegóły ich relacji, lecz doniesienia o majątku Aleksandry Wiśniewskiej-Uznańskiej.

Zobacz wideo Stało się! Sławosz Uznański poleciał w kosmos jako drugi Polak w historii

Aleksandra Wiśniewska-Uznańska ma się czym pochwalić. Ogromne mieszkanie i drogi samochód

Z dokumentu złożonego w Sejmie RP wynika, że Aleksandra Wiśniewska-Uznańska jest właścicielką dwóch nieruchomości - mieszkania o powierzchni 132,8 m2, którego wartość posłanka oszacowała na 1,3 mln zł i drugiego lokalu o powierzchni 52,7 m2, wycenionego na 280 tys. zł. To jednak nie wszystko. W oświadczeniu majątkowym znalazł się również samochód osobowy marki Jeep Wrangler Sahara 2D z 2015 roku, o wartości 90 tys. zł. Wiśniewska-Uznańska zadeklarowała również, że na jej rachunku znajduje się 256 500 zł, 700 dolarów i 500 euro. Z dokumentu wynika, że posłanka miesięcznie może liczyć na pensję w wysokości około 10,8 tys. zł.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska o fizycznych skutkach przebywania w kosmosie. "To ogromna niewiadoma"

Największym wyzwaniem dla astronauty nie jest sam moment startu, choć jak podkreśliła w rozmowie z TOK FM Uznańska, jest to z pewnością najbardziej niebezpieczny element misji. Znacznie trudniejsze okazuje się to, co dzieje się z ludzkim ciałem w warunkach mikrograwitacji. - Tam płyny w organizmie zupełnie inaczej się rozchodzą niż w ziemskiej grawitacji. (...) Są problemy z powstrzymywaniem wymiotów, bólami głowy i snem. Nawet najlepsi, silni psychicznie i fizycznie astronauci, nie wiedzą tak naprawdę, jak ich ciało zareaguje na długotrwały pobyt poza Ziemią. (...) To ogromna niewiadoma - tłumaczyła posłanka. Na koniec dodała, że całym sercem wierzy w swojego męża. Sławosz Uznański-Wiśniewski powróci na Ziemię już 10 lipca.