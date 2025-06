Liroy już w 2024 roku informował o przełomowych zmianach w jego życiu. Poślubił ukochaną Dorotę, z którą wstawił romantyczne kadry ze ślubu nad jeziorem. Kilka miesięcy później pokazał się z żoną na premierze "Don't F**k with Liroy", na której nie można było oderwać wzroku od ciążowego brzuszka partnerki muzyka. Dziś wiemy, że zakochani zostali rodzicami!

Liroy powitał na świecie syna. Przyszedł na świat w wyjątkowym dniu

Ukochana rapera udostępniła zdjęcie ze szpitala, na którym trzyma syna na rękach i całuje męża. Wszystko postanowiła opisać. "Dzisiaj mamy pierwszą rocznicę ślubu i dostaliśmy najwspanialszy prezent na świecie, naszego wspaniałego synka Ignasia. Ten rok był cudowny i jestem najszczęśliwszą żoną i matką na świecie, bo mam wspaniałego męża i synka. Dziękuję tobie kochanie za wsparcie i miłość, jaką mi dajesz każdego dnia. Kocham cię" - przekazała Dorota Liroy-Marzec. Pod wpisem nie brakuje gratulacji. "Wszystkiego najlepszego dla was", "Gratulacje, dużo szczęścia i miłości", "Gratulacje, wszystkiego najlepszego dla was" - czytamy. Nie zabrakło także komentarza od samego Liroy'a. "To ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem, bo was mam i dostaje od was tyle wsparcia i miłości" - zaznaczył.

Liroy spełnia się jako ojciec. Pamiętacie, że ma 41-letniego syna?

Ignaś jest piątym dzieckiem rapera. Zaznaczmy także, że poprzednią znaną w mediach partnerką muzyka była Joanna Krochmalska, z którą Liroy rozstał się po dziesięciu latach. Ciekawym wątkiem w życiu rapera jest również fakt, że ma on dorosłego syna. Wyjaśnił to w jednym z dawnych wywiadów. W "Hejt Parku" wyznał, że jego syn jest niewiele od niego młodszy. Udało im się jednak wypracować mocną więź. - Mam syna, który niedawno skończył 40 lat i jest szczęśliwym człowiekiem. Parę razy się rozpłakałem, jak mi dziękował za to, że go wychowałem. Nie jest moim biologicznym synem, ale to mój syn. […] Zacząłem go wychowywać gdzieś od ósmego roku życia i wtedy zacząłem być dla niego ojcem i jestem do dzisiaj - przekazał Liroy Stanowskiemu.