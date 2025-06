Nowe wieści o Beacie Kozidrak. Zespół Bajm zwrócił się do fanów

Beata Kozidrak zaniepokoiła wielu brakiem aktywności w mediach. - Choroba zaskoczyła mnie tak nagle... Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy na to nieprzygotowani - mówiła w styczniu na Instagramie. Polska scena nie będzie musiała aż tak długo czekać - Bajm powraca z główną gwiazdą już wkrótce. Zobaczcie sami.

Beata Kozidrak wznawia karierę. Jest data

Artystka mimo odsunięcia się od mediów co pewien czas daje o sobie znać. Podziękowała niedawno w mediach za ostatnią nagrodę. - Bardzo chciałam osobiście odebrać tę wspaniałą nagrodę, ale lekarze postanowili inaczej, biorąc pod uwagę mój bezpieczny powrót do zdrowia. Dziękuję wszystkim, którzy zadecydowali o przyznaniu mi Złotego Fryderyka - zapewniała Kozidrak. Według wpisu warszawskiego klubu Stodoła, artystka szykuje się na koncert już za kilka miesięcy. "Już 14 listopada 2025 roku w warszawskim Klubie Stodoła wystąpi zespół Bajm! Kultowa formacja zaprezentuje publiczności przekrój swoich największych przebojów, które powstawały przez ponad czterdzieści lat kariery scenicznej" - czytamy na Facebooku. "Zespół nagrał do tej pory ponad sto kawałków, zagrał ponad siedem tysięcy koncertów, wydał 16 albumów (w tym każdy z nich pokrył się złotem bądź platyną), zdobył wszystkie najważniejsze i najbardziej prestiżowe nagrody muzyczne przyznawane w Polsce. Tego wieczoru z pewnością nie zabraknie rockowego pazura, poruszających ballad, ponadczasowych brzmień i wyjątkowej atmosfery!" - dodano. Na zdjęciu zapowiadającym show nie mogło zabraknąć samej Kozidrak.

Beata Kozidrak zapowiedziana w stolicy. Fani przecierają oczy ze zdumienia

Dawno słuchacze gwiazdy nie widzieli tak dobrego newsa. Ostatnie koncerty gwiazdy zostały odwołane. Jesteście ciekawi, co internauci pozostawili po sobie w komentarzach? "W końcu dobre wieści", "Widzimy się!", "Mam i ja", "Super, w końcu dobre informacje od Bajmu i Beaty Kozidrak" - napisali na Facebooku klubu. Niektórzy jednak nie dowierzają w rewelacje. "Bajm to Bajm, a Beata to Beata", "A czy Beata będzie?" - piszą inni.