"F1:Film" przedstawia historię wyścigowej legendy Sonny'ego Hayesa, którego gra Brad Pitt. W sportowym dramacie grają ponadto Damson Idris, Kerry Condon oraz Tobias Menzies. W warszawskim kinie na premierze filmu widzieliśmy mnóstwo sław - dziennikarzy, aktorów i prezenterów. Klasycznie spojrzeliśmy na kreacje wybranych gwiazd, które skonsultowaliśmy z ekspertem.

REKLAMA

Zobacz wideo Festiwalowe kreacje Majewskiej

"F1:Film". Anita Werner na bordowo oczarowała stylistę?

Dziennikarka pojawiła się na premierze u boku partnera Michała Kołodziejczyka. - Anita Werner pokazała się w burgundowej, mocno dopasowanej sukience midi. Uwagę zwracały subtelne prześwity i fason, który odważnie podkreślił sylwetkę dziennikarki. Werner zestawiła sukienkę z klasycznymi szpilkami w kolorze nude i niewielką torebką - tak jej stylizację ocenił stylista Michał Musiał. Co więcej zauważył? - Niby poprawnie, aczkolwiek można by się pokusić o odrobinę szaleństwa i aktualnych trendów. Nowoczesne, srebrne klapki na szpilce z kwadratowym przodem dodałyby całości o wiele bardziej modowego charakteru. W połączeniu z geometrycznymi kolczykami w tej samej tonacji kolorystycznej wyglądałyby naprawdę dobrze. Torebka o bardziej futurystycznej formie także byłaby zdecydowanie na plus - ocenił. Kreację Anity Werner znajdziecie w naszej galerii.

Anna Czartoryska-Niemczycka wybrała prześwity. To był dobry ruch?

Tym razem aktorka postawiła na połączenie luzu i nowoczesności. - Czartoryska-Niemczycka pokazała się w odważnym, prześwitującym topie i jasnych jeansach. O ile góra bardzo dobrze wpisała się w charakter wydarzenia, to niezbyt dobrze korespondowała z dołem. Jeansy były po prostu zbyt jasne i nieodpowiednie w formie - przekazał ekspert. Co zaproponowałby gwieździe? - Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby zestawienie transparentnego topu z czarnymi, eleganckimi spodniami o fasonie dzwonów. Buty także należałoby zamienić na niezwracające uwagi szpilki w szpic, które optycznie wysmukliłyby sylwetkę. Całą stylizacją nabrałaby bardziej eleganckiego charakteru - dodał. Wzorzysty komplet Sandry Hajduk, klasyczną kreację Anny Kalczyńskiej oraz niebanalną bomberkę Marii Sadowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.