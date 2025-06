Finanse Pawła Kukiza mają topnieć. Wszystko z jednego powodu

Paweł Kukiz założył zespół Piersi w 1984 roku, a opuścił grupę z kolei w 2013 roku, co wielu zaskoczyło. Znany zespół wylansował takie utwory jak "Zośka", "Całuj mnie", "O, Hela" oraz "Maryna". Po odejściu Kukiza Piersi zasilił Adam „Asan" Asanow. Co ciekawe, polityk nadal czerpie zyski z dawnego muzycznego rozdziału, co zresztą podkreślił w oświadczeniu majątkowym.

Paweł Kukiz i jego finanse z muzyki. Padły konkretne sumy

Według dokumentów przedstawionych w 2025 roku przez posła zarobił on 70 964,72 zł z tytułu praw autorskich. We wcześniejszych latach czerpał większe zyski z działalności artystycznej. W 2023 roku - 86,8 tys. zł, a 2021 roku – 101,5 tys. zł. Rekordowym rokiem był 2015, kiedy Paweł Kukiz zainkasował 320 tys. zł. Spadek przychodów wynika z tego, że Kukiz wycofał się z muzyki na rzecz areny politycznej. Jego kariera muzyczna trwała więcej niż 30 lat. Fani dawnego muzyka wracają często do wielu jego utworów, a na pewno do tych, które znalazły się w wyjątkowym albumie "Borysewicz & Kukiz". Krążek z 2003 roku uzyskał status złotej płyty. Kawałki z tego albumu nadal puszczane są w radiach. Na majątek polityka składa się ponadto dom warty ok. dwóch mln zł, mieszkanie spółdzielcze za 650 tys. zł oraz łąka za 25 tys. zł i samochód Audi Q7 z 2009 roku.

Paweł Kukiz o odejściu z zespołu Piersi. Co było realnym powodem?

Wróćmy do dawnych wypowiedzi polityka, kiedy wspominał o zmianie ścieżki kariery. "Zapowiadałem to wielokrotnie co najmniej od roku, nawet na koncertach Piersi. Na początku pół żartem pół serio — że czas ustąpić miejsca młodszym. I wskazywałem na "Małego", czyli Marka Kryjoma" - przekazał przed laty Kukiz "Nowej Trybunie Opolskiej". Dlaczego podjął taką decyzję? "A teraz całkiem serio — jestem zmęczony tą stylistyką. Wypaliła się. Piersi zatracają szczerość, a ja muszę się cieszyć tym, co robię. Uznałem więc, że dalsza współpraca nie ma sensu" - mogliśmy przeczytać. Po Kukizie Piersi opuścili klawiszowiec Krzysztof "Alladyn" Imiołczyk i Wojciech "Amorek" Cieślak.