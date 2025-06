Dominika Gwit 22 czerwca obchodziła urodziny. Przypomnijmy, z jakich produkcji znamy aktorkę. Wystąpiła w "Galeriankach", "Kai", "Tajemnicach polskich fortun", "Swatach" oraz "Przepisie na życie". Poza graniem na ekranie Gwit kocha teatr - właśnie występuje w spektaklu "Francuski numerek", co ogłosiła na Instagramie. Z tej przestrzeni wiemy również, że niedawno obchodziła swoje święto.

Dominika Gwit w urodzinowym nastroju. Co za energia

Aktorka opublikowała zdjęcie z uśmiechem, pod którym podkreśliła, że skończyła 37 lat. "Sporo, ale jeszcze nie jest tak źle" - napisała. Pod postem nie zabrakło życzeń. "Domi - ty się nie starzejesz!", "Najlepszego", "Naj! Sporo? No gdzie", "Wszystkiego co najlepsze kochana", "Wszystkiego najpiękniejszego! I życia bez kompromisów" - napisali jej koleżanki i koledzy po fachu. Na InstaStories z kolei widzimy, że obchodziła urodziny z najbliższymi. Gwit wstawiła zdjęcie z pleneru, na którym trzyma drinka z bliską osobą, której nie widać twarzy. Ten kadr znajdziecie w naszej galerii.

Dominika Gwit świętowała urodziny tuż przed Dniem Ojca. Padło wyznanie

23 czerwca obchodziliśmy święto tatusiów, co zostało podkreślone na Instagramie Gwit. Wstawiła zdjęcie męża z synem i dodała kilka wzruszających zdań. "Ojciec. Filar. Siła. Bezpieczeństwo. Opoka. Miłość. Autorytet. To najważniejsza rola w życiu mężczyzny. Każde dziecko potrzebuje ojca. Jego obecność jest niezbędna. Dziękuję ci kochanie, że jesteś tak wspaniałym tatą dla naszego synka. Gdyby każde dziecko miało takiego ojca, świat byłby innym miejscem" - napisała poruszona aktorka. Przypomnimy, że jest mamą dwulatka, który urodził się w styczniu 2023 roku. Wciąż nie ujawnia twarzy młodzieńca. - Nie pokazuję swojego dziecka, nie zdradzam jego imienia, jak pokazuję to tylko od tyłu. Nikt nie zna jego twarzy i chcę go chronić przed tym, co się dzieje - mówiła Światowi Gwiazd. Dodała ponadto, co sądzi o wytyczaniu ścieżki kariery przez rodzica. - Będzie robił to, co będzie chciał, na co będzie miał ochotę i gdzie jego serce poniesie - uzupełniła Gwit.