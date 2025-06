Małgorzata Rozenek dała poznać się Polakom dzięki szansie od TVN - zasłynęła jako prowadząca "Perfekcyjnej pani domu". Po programie zmieniła zainteresowania, a także zaczęła działać w internecie. Dziś trudno zliczyć wszystkie obszary, jakimi się zajmuje. Stała się głosem osób korzystających z metody in vitro, dla wielu jest ikoną stylu, ulubioną influencerką, która chętnie pokazuje rodzinny lifestyle, a teraz zaczęła zajmować się piłką nożną kobiet. Taki był też temat przewodni rozmowy z Rozenek i Majdanem w śniadaniówce TVP.

W wywiadach Rozenek podkreśla, że jej miejsce jest w TVN. Jesienią stacja wyemituje nowy program z udziałem celebrytki - tym razem poświęcony metamorfozom kobiet. "Wciąż mówi się o nowym programie dla niej w TVN, jednak na razie brakuje konkretów" - tak ten fakt skomentował informator Pudelka, który opowiedział o karierze celebrytki. "W Polsacie również nie ma dla niej miejsca - zamknęła sobie furtkę, odmawiając Edwardowi Miszczakowi udziału w "Tańcu z gwiazdami" - zaznaczył. Okazuje się, że posada dla niej może znaleźć się u publicznego nadawcy. "Tymczasem podczas konferencji ramówkowej TVP dyrektor Tomasz Sygut zapowiedział kilka dużych transferów do Telewizji Polskiej. Występ Rozenek w "Pytaniu na Śniadanie" spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów. Niewykluczone, że po wakacjach dołączy do zespołu śniadaniówki lub otrzyma własny program" - czytamy. Co wy na to?

Małgorzata Rozenek o debiucie w śniadaniówce TVP

Celebrytka była oczarowana plenerowym studiem TVP. - To prawda, ja dzisiaj jestem tutaj po raz pierwszy. Studio robi wrażenie, szczególnie że jest studiem plenerowym, a okazją do tego dzisiejszego spotkania... - przekazała na Instagramie. - Jest piłka nożna, dokładnie reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet. My jesteśmy dumnymi ambasadorami akcji 'Czas na naszą historię', bo kobiety po raz pierwszy zakwalifikowały się historycznie na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. A my jesteśmy po to, żeby o tym mówić, chwalić nasze zawodniczki i je wspierać - uzupełniła gwiazda.