Edyta Golec aktywnie spędza letnie miesiące w Polsce - nadal koncertuje z zespołem Golec uOrkiestra, czego kulisy widzimy na Instagramie. Artystka skradła serca fanów wskutek talentu, osobowości oraz stylu, którym potrafi zaskoczyć. W najnowszym poście pokazała wyjątkową sukienkę, którą przełamała jeszcze bardziej wyjątkowymi butami. Sami spójrzcie.

Zobacz wideo Golcom nerwów nie brakowało. Chodzi o konkurs

Edyta Golec estradowo. Te buty są ryzykowne!

Żona Łukasza Golca pokazała się fanom w długiej sukni z rozcięciem na nogę. Kreacja została wykonana w białym i czarnym kolorze, dlatego artystka wpadła na pewien pomysł - ozdobiła całość czerwonymi butami na wysokiej platformie. Trzeba przyznać, że to dość odważny wybór - należy dobrze opanować chodzenie przy takiej wysokości. "Sezon plenerowy w pełni. Jestem ogromnie wdzięczna, że jesteście, śpiewacie i - z tego co widzę - świetnie bawicie się na naszych koncertach! Niech ta dobra energia niesie nas dalej! Kocham chwile, w których czuję, że żyję - a te koncertowe zdecydowanie do nich należą" - czytamy opis pod postem. "Dama", "Śliczna", "Jaka piękna", "Kwintesencja kobiecości, siły i determinacji, pani Edytka!" - piszą zachwyceni fani.

Edyta Golec jeszcze miesiąc temu mocno wspierała córkę. To tegoroczna maturzystka

Zajrzyjmy do sfery prywatnej Edyty Golec - to mama Bartłomieja, Antoniny i Piotra. 5 maja córka gwiazdorskiego duetu przystępowała do egzaminu dojrzałości, co przeżywała cała rodzina. "Kochani maturzyści, powodzenia. Połamania pióra, niech wam siądą tematy i zadania. Z przecieków wiem, że będzie luz. Także trzymam kciuki i jestem sercem z wami" - pisała Edyta Golec na Instagramie w okresie matur. Więcej szczegółów zdradziła w rozmowie z nami. - Jako rodzice zawsze gdzieś w środku będziemy przeżywać emocje naszych dzieci i dzisiaj owszem towarzyszy nam lekka ekscytacja - ale zdaje sobie sprawę, że mój stres nikomu nic dobrego nie przyniesie, więc odpuszczam zamartwianie się, a uwagę skupiam na planach związanych z jutrzejszymi nagraniami najnowszego klipu, piosenki "Kocham chwile" Golec uOrkiestra & Kamil Bednarek, której premiera z końcem maja - przekazała nam.