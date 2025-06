Anna i Robert Lewandowscy stanowią jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie. Piłkarz FC Barcelony i trenerka fitness obecnie mieszkają w Hiszpanii. Doczekali się dwóch córek: Klary, która przyszła na świat w 2017 roku i Laury, która urodziła się trzy lata później. 23 czerwca cała rodzina świętowała Dzień Ojca. Z tej okazji na profilu Lewandowskiej pojawiło się urocze zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupińska odwiedziła Lewandowską w Barcelonie. Przetarła oczy ze zdumienia

Anna Lewandowska opublikowała urocze zdjęcie. Tak jej ukochany spędził Dzień Ojca

Robert Lewandowski 23 czerwca obchodził Dzień Ojca. Tata Klary i Laury mógł liczyć na urocze zdjęcie, które opublikowała jego żona na InstaStories. Na fotografii piłkarz siedzi nad basenem ze swoimi dziećmi. "Dla najlepszego Taty na świecie! Wszystkiego, co najlepsze z okazji Dnia Taty!" - brzmi podpis. Robert Lewandowski wielokrotnie wypowiadał się na temat ojcostwa. W programie "Fakty po Faktach" przyznał, że każde chwile z córkami są niezastąpione. - Dwie córeczki w domu, duma rośnie z tego powodu. Widzisz, że masz wpływ na osoby, które kochasz, i one są przy tobie. Cieszysz się ich szczęściem, uśmiechem każdego dnia. To jest bardzo duża motywacja nie tylko w życiu prywatnym, ale i przede wszystkim zawodowym, żeby jeszcze więcej pracować - podkreślił.

Anna i Robert Lewandowscy obchodzili 12. rocznicę ślubu. Tak ją spędzili

Niedawno Anna i Robert Lewandowscy obchodzili 12. rocznicę ślubu. Zakochani postanowili udać się na romantyczną kolację w otoczeniu morza oraz zachodzącego słońca. Tego dnia oboje wznieśli toast za spędzony wspólnie czas. Para bardzo się wystroiła na tę specjalną okazję. Anna zdecydowała się na niebiesko-czerwoną sukienkę na ramiączkach, do której dołożyła subtelną biżuterię. Robert, z drugiej strony, założył miętową koszulę z krótkim rękawem oraz białe spodnie. "12 lat, niekończące się wspomnienia i jedna niesamowita kobieta, dzięki której życie jest takie piękne" - dopisał Lewy pod opublikowanym chwilę później zdjęciem. Fani prędko zalali parę komentarzami z serduszkami. Lewandowska otrzymała również duży bukiet czerwonych róż. Wygląda na to, że to jej ulubiony rodzaj kwiatów. ZOBACZ TEŻ: Lewa poszła w tany z mężem. Tak szaleli na koncercie znanego artysty. Jest zdjęcie