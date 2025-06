Król Karol i królowa Camilla odbywają spotkania z elitarnym gronem. Rzadko widują się ich z Polakami, więc tym bardziej fotografie Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego wywołują ogromne wrażenie w sieci. Polski książę postanowił zabrać na to wyjątkowe wydarzenie żonę oraz wszystkie swoje dzieci, które pokazał na Instagramie. Jesteście ciekawi tej relacji?

Jan Lubomirski-Lanckoroński na spotkaniu z brytyjską monarchią. Córka zwróciła uwagę internautów

"W jednym z najbardziej eleganckich i symbolicznych miejsc dla tradycji brytyjskiej monarchii – wyścigach konnych Royal Ascot – wzięli udział Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński wraz z rodziną. To prestiżowe wydarzenie, będące kwintesencją brytyjskiej etykiety, stylu i miłości do koni, zgromadziło przedstawicieli świata arystokracji, kultury i dyplomacji z całego świata" - czytamy na Instagramie polskiego księcia. Jan Lubomirski-Lanckoroński zapozował z królową Camillą, która tego dnia zaprezentowała się w jasnej sukience i dużym kapeluszu. Widać serdeczne uśmiechy na ich twarzach. Fani nie mogli oderwać wzroku również od córki polskiego księcia z poprzedniego związku z Dominiką Kulczyk - Weroniki, która zachwyciła w eleganckiej kreacji na fotografii z tatą. "Weronika jaki ma piękny blond!" - czytamy. Książę zabrał na to wydarzenie całą gromadkę swoich dzieci. "Złamaliśmy obyczaj, zabierając wszystkie pociechy, ale spotkało się to z dużą wyrozumiałością" - wyjawił "Faktowi". Przy okazji pokazał kulisy elitarnego przyjęcia nie tylko 16-letniej Weronice, ale i 20-letniemu Jeremiemu oraz najmłodszej Elisabeth, której doczekał się ze związku małżeńskiego z księżną Heleną Lubomirską-Lanckorońską. Książę odsłonił również przed fanami smakowite dania, estetykę Royal Ascot oraz mnóstwo eleganckich stylizacji zaproszonych gości.

Jan Lubomirski-Lanckoroński i szczegóły spotkania z królem. O czym rozmawiali?

Mimo braku zdjęcia księcia z królem na Instagramie wiemy, że doszło do ich spotkania. Jan Lubomirski-Lanckoroński zdradził "Faktowi", o czym rozmawiał z królem. "Król Karol wspominał swoją niedawną wizytę w Krakowie, która bardzo mu się podobała. Z królową Camillą rozmawialiśmy o koniach. Opowiedziałem jej, że w Polsce także staramy się pielęgnować tradycję prestiżowych gonitw, choćby na Torze Służewiec" - przekazał.