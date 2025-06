Agnieszka Woźniak-Starak zasłynęła dzięki pracy w TVN. "Dzień dobry TVN", "Big Brother", "Azja Express", "Na językach" oraz "Mam Talent!"- w tych formatach widzieliśmy dziennikarkę, która 11 czerwca zszokowała opinię publiczną, ogłaszając koniec pracy w stacji. Przeważnie jesteśmy świadkami transferów dużych nazwisk do konkurencyjnych nadawców. Oznacza to, że dla Woźniak-Starak jest przewidziane miejsce w Polsacie? Krzysztof Ibisz, który spotkał się z większością polskiego show-biznesu w "Tańcu z gwiazdami" zabrał głos na temat ewentualnego udziału dziennikarki w programie.

Agnieszka Woźniak-Starak w roli uczestniczki "TzG". Ibisz nie widzi przeszkody

- Czemu nie? Myślę, że widzę każdą osobę, która kocha taniec, która chce zmienić swoje życie, bo jednak taniec zawsze zmienia życie. To jest niesamowite, to jest taka energia, to jest taki uśmiech. To towarzystwo taneczne, to są tacy Amerykanie w Polsce - przekazał gospodarz "Awantury o kasę" w rozmowie z Plejadą, kiedy został zapytany o Woźniak-Starak na parkiecie. - To jest inny świat i ja kocham ten program i uwielbiam jeździć na próby, na nasze programy na żywo i to, że to się dzieje na żywo, to jest tu i teraz. To jest taka energia, która ogarnia wszystkich. Jak sobie państwo uświadomią, to prawie nie ma programów na żywo. Okazuje się, że one są nagrywane. Czasem jest półfinał na żywo, finał, a "Taniec z gwiazdami" jest w 100 proc. na żywo. To jest ta energia, moc, za którą się tęskni - uzupełnił Ibisz.

Wymienił inne topowe nazwiska, które nigdy nie zatańczyły w Polsacie. - Bardzo chciałbym zobaczyć Agnieszkę Woźniak-Starak w naszym programie, ale chciałbym także zobaczyć Edytę Górniak, Dodę, którą ciągle namawiam, ale także może polityków chciałbym zobaczyć, bo taniec jednak łagodzi obyczaje - przekazał.

"Taniec z gwiazdami" rusza jesienią. Ibisz wspomniał o terminie

16. edycję zwyciężyła najmłodsza uczestniczka programu, Maria Jeleniewska. Ostatni odcinek z jej udziałem spowodował u wielu łzy, co po prostu musiało spotkać się z wygraną. Nowa lista uczestników to nadal tajemnica, ale Ibisz przypomniał, kiedy możemy się jej spodziewać. - Taniec to jest dobra energia, więc może, aby zasypać te podziały, które dzielą Polskę, może taniec byłby dobrym tutaj lekarstwem. Zobaczymy, może już pod koniec sierpnia wszystkiego się dowiemy, kto zatańczy. Z bardzo różnych dziedzin, będą ludzie budzący ogromne emocje, także szykuje się kolejna fantastyczna edycja, ale także jubileuszowa, bo to 20 lat w Polsce - poinformował.