Michał Kołodziejczak żegna się ze stanowiskiem wiceministra rolnictwa, co ustaliła Gazeta.pl. Sam zainteresowany skomentował te doniesienia. - Na tę chwilę tak - potwierdził przed konferencją prasową w Warszawie. Polsat News z kolei ustalił, że polityk został zdymisjonowany. - Decyzja miała zapaść już wcześniej w resorcie rolnictwa w porozumieniu z kancelarią premiera - mówiła dziennikarka Adamina Sajkowska. To nie było ostatnie słowo z jej ust na ten temat. - W związku z tym to taki wybiegający krok ze strony wiceministra Kołodziejczaka, który teraz chyba próbuje odwrócić kota ogonem - rzuciła śmiało. - Nigdzie się nie wybieram. Mam plan pracy razem z rolnikami, budowanie silnego programu rolnego i skupienie się też na tym, że ten gmach i instytucje rolne w kraju wymagają naprawdę dobrych fachowców, dobrych kadr i chciałbym swój najbliższy czas skupić na tym, by te kadry budować - przekazał z kolei sam zainteresowany podczas konferencji. Kiedy Kołodziejczak jest na świeczniku, jego ukochana żona pozostaje anonimowa. Co wiadomo na temat sfery prywatnej polityka?

Michał Kołodziejczak poznał żonę w mieście. Dziś wiodą życie z dala od szumu

Lider Agrounii nie jest wylewny, jeśli chodzi o tematy prywatne. Nie wiadomo, jak ma na imię jego żona, ale wyszło na jaw, że to rodowita warszawianka. Dla "Super Expressu" zrobił wyjątek i zdradził kilka szczegółów. Poznał przed laty wybrankę serca w Warszawie, z którą przeniósł się na wieś. Ta zmiana była trudna dla ukochanej Katarzyny? Kołodziejczak sam jest rolnikiem i prowadzi liczące ok. 20 hektarów gospodarstwo. "Dziś życie na wsi różni się od tego w mieście właściwie jedną rzeczą: nie stoimy w korkach. Reszta elementów jest bardzo podobna. Po kilku miesiącach naszej znajomości wiedziałem, że to ta jedyna. Żona od razu po ślubie zamieszkała ze mną. Nie miała z tym problemu. Bardzo dobrze odnajduje się w środowisku wiejskim" - zwierzył się Kołodziejczak. Odkąd głośno jest o polityku, jego żona osunęła się w cień i nie pokazuje się z ukochanym. Z kolei Kołodziejczak chętnie publikuje kadry z kilkuletnią córką Nataszą. Nie mamy zbyt wielu informacji na temat żony polityka, ale jedno jest wiadome na pewno - studiowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Michał Kołodziejczak podjął niełatwą decyzję

Wróćmy do ostatniego przełomu z politykiem w roli głównej. - Dzisiaj dla mnie trudny dzień, dzień trudnej decyzji, ale też odważnej. Po dłuższych przemyśleniach, po dłuższej analizie tego wszystkiego, co się dzieje, wiem, że to jest dobra decyzja - wyznał Kołodziejczak podczas konferencji 18 czerwca. - Dzisiaj polskie rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami, potrzebuje bardzo silnego głosu, potrzebuje oczywiście bardzo mocno też jedności. I oczywiście czasem do jednego punktu, do jednego miejsca, są różne drogi dojścia. Moja wizja tego wszystkiego okazuje się, że jest nieco inna niż chociażby ministra Siekierskiego - przekazał.