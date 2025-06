"Sanatorium miłości" w siódmej edycji umożliwiło widzom poznanie Bogdana pochodzącego z Bydgoszczy. Redakcja tvp.pl odnalazła uczestnika po emisji show i porozmawiała z nim o jego pasji oraz aktualnym zajęciu. Bogdan z Bydgoszczy nie miał potrzeby dołączenia do influencerów z programu, dlatego też porzucił blask fleszy. Miał ku temu powód.

"Sanatorium miłości". Bogdan nie siedzi w domu. Wybrał inne życie

Uczestnik to emerytowany inżynier, który żyje w Polsce i Australii. W wolnym czasie oddawał się podróżom i to zostało mu po dziś dzień. Widzowie programu byli oczywiście zainteresowani sferą miłosną Bogdana. Jego serce skradły przed laty kobiety z innych krajów. Wyjawił, że był w związku m.in. z Japonką, Peruwianką, Meksykanką oraz Koreanką. Te relacje nie przetrwały próby czasu, a jedna zakończyła się tragicznie. Wybranka z Polski zmarła, co bardzo odbiło się na uczestniku show TVP. Obecnie jest singlem, który zwiedza Azję, a mianowicie Singapur. Kolejny kierunek jest już mu dobrze znany. - W sierpniu jadę do Uzbekistanu - zdradził Bogdan.

"Sanatorium miłości". Bogdan ma same dobre wnioski o programie

Program prowadzony przez Martę Manowską to dla wielu seniorów przygoda życia. U Bogdana nie było inaczej. - Jestem szczęśliwy, że TVP mnie wybrała. Impreza w Mikołajkach była znakomita. Świetnie zorganizowana w każdym detalu - podkreślił w wywiadzie. Co więcej wspomniał o słynnym show? - Ekipa TVP realizująca program - fantastyczna. Jestem pełen uznania dla ogromnej inwencji, wyobraźni i pomysłowości realizatorów, którzy na każdy dzień zaplanowali niezwykle ekscytujące aktywności, zadania i imprezy. Ile to kosztowało wysiłku i pieniędzy, aby takie aktywności zorganizować! Na przykład żeglowanie po jeziorze na pełnomorskich żaglówkach z doświadczonymi skipperami - uzupełnił. Tę przygodę zapamięta do końca życia, a to za sprawą uczestników show. - Uczestnicy programu sympatyczni. Miło mi było być w towarzystwie członków tej grup - przekazał Bogdan na koniec.