Ostatnie tygodnie w rodzinie Maślaków nie należały do najłatwiejszych. Czteroletnia córka Kamili i Rafała zachorowała i spędziła trzy tygodnie w szpitalu, gdzie towarzyszyła jej mama. W końcu w niedzielę 15 czerwca Kamila i Michalina wróciły do domu, gdzie czekało na nie miłe powitanie. Rafał Maślak wraz z synem Maksymilianem udekorowali dom z okazji ich powrotu. Wcześniej z kolei miał dużo czasu, by zadbać o nowy dom. W ogrodzie zaszły więc spore zmiany, które Kamila Maślak mogła teraz zobaczyć i ocenić.

REKLAMA

Zobacz wideo Maślakowie mieli problem z powrotem z Grecji. Trudne chwile na lotnisku

Kamila Maślak podziwia zmiany w ogrodzie. Pojawił się chodnik i wielki basen

Rafał i Kamila Maślak są bardzo aktywni na Instagramie, gdzie chętnie dzielą się kulisami swojej codzienności. 1 czerwca 2023 roku pochwalili się fanom, że wreszcie spełnili swoje wielkie marzenie i kupili dom z dużym ogrodem. Od tego momentu zdążyli się już wprowadzić i wykańczają ogród. Nic więc dziwnego, że gdy Kamila Maślak wreszcie mogła zobaczyć, co się zmieniło wokół ich domu, to Rafał Maślak wszystko uwiecznił na InstaStories. Pokazał, jak jego żona przechadza się po ogrodzie i wszystko sprawdza.

"Chodnik się podoba, woda w basenie prawie 30 stopni. Chyba będzie akceptacja" - napisał Rafał Maślak na InstaStories. "W czarnym murze Kamila jest zakochana, a taras mówi sam za siebie. W tym tygodniu będzie się jeszcze duużo działo, nastąpi wiele zmian" - zapowiedział Rafał Maślak i na koniec dodał, że jego żona jest zadowolona. Widać to było również po samej Kamili, która chodziła z uśmiechem i wszystko oglądała.

Rafał Maślak wywołał aferę wspólnym pokojem dzieci. Kamila Maślak interweniowała

Wykańczanie domu Maślaków trochę trwało. W październiku 2024 roku Rafał Maślak pokazywał, że remont dobiega końca i przy okazji zaprezentował wspólny pokój dzieci. "Zostało kilkanaście dni i nasze marzenie się spełni. Dzieciaki nie mogą się doczekać, kiedy zamieszkają w swoim wymarzonym pokoju" - ujawnił i tym samym wywołał niemałą aferę wśród fanów. "Dlaczego dzieciaki nie mają swoich, osobnych pokoi?" - napisał jeden z internautów, który najwyraźniej sugerował, że dzieci celebryty są już na tyle duże, aby mieć oddzielną przestrzeń. Pod komentarzem natychmiast pojawiła się odpowiedź żony Rafała. "Pytaliśmy ich o to. Maksio chciał, żeby Misia spała z nim, no i koniecznie chciał łóżko na piętrze" - napisała Kamila Maślak,

Żona Maślaka wróciła do domu. Szybko sprawdziła, co się zmieniło w ogrodzieOtwórz galerię