Bruce Willis na czarno-białym zdjęciu z córką. Opis wyciska łzy

Bruce Willis już od dawna nie jest aktywny zawodowo. Wszystko przez chorobę neurodegeneracyjną. Słynny gwiazdor kina akcji cierpi bowiem na afazję i demencję czołowo-skroniową. Choroby utrudniają mu codzienne funkcjonowanie i wymagają nad nim stałej opieki. Bruce Willis może liczyć na wsparcie obecnej żony Emmy Heming-Willis oraz byłej - Demi Moore. Do tego wspierają go córki, a wśród nich najstarsza Rumer Willis, która właśnie dodała wzruszający post. Trudno obok tych słów przejść obojętnie.

Córka Bruce'a Willisa dodała zdjęcia z tatą. Czarno-białe porusza

Rumer Willis dodała post z okazji Dnia Ojca, który w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest 15 czerwca. Na jej instagramowym profilu pojawiła się więc seria zdjęć ze sławnym tatą. Jako pierwsze ustawione jest najnowsze zdjęcie, na którym dorosła Rumer przytula się do swojego 70-letniego ojca. Fotografia jest czarno-biała i bardzo poruszająca. Kolejne zdjęcia zostały zrobione lata temu, gdy Rumer była kilkuletnią dziewczynką. Nie zabrakło też zdjęcia Bruce'a Willisa z wnuczką Louettą, córką Rumer. Nie da się jednak ukryć, że to opis do zdjęć najbardziej porusza. Córka aktorka podzieliła się przemyśleniami w tym trudnym dla nich wszystkich okresie.

"Dzisiaj jest mi ciężko, czuję głęboki ból, kiedy z tobą rozmawiam i opowiadam ci, co robię i co dzieje się w moim życiu. (...) Chciałabym zadać ci więcej pytań, żebyś mógł mi o wszystkim opowiedzieć. Wiem, że nie chciałbyś, żebym była dziś smutna, więc postaram się po prostu być wdzięczna, przypominając sobie, jakie mam szczęście, że jesteś moim tatą i że nadal jesteś ze mną, i że nadal mogę cię trzymać, przytulać, całować w policzek i głaskać po głowie - napisała Rumer Willis, dodając życzenia z okazji Dnia Ojca. "Kocham cię tak bardzo, tato, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. Wysyłam miłość wszystkim tym, którzy są ze mną lub stracili swoich ojców, samotnym matkom, które są też ojcami, mojemu przyszłemu tacie dziecka" - podsumowała.

Wpis córki aktora poruszył też internautów. Posypały się komentarze i słowa wsparcia. Niektórzy zamieścili tylko emotikony serc lub wyrażające wzruszenie. Inni pokusili się o kilka słów i podzielili się swoimi historiami. "Powiedz mu to wszystko. On tam jest", "Jeden z moich bohaterów. Przytul tego mężczyznę za każdym razem, gdy go widzisz", "Jego dusza słyszy każde słowo", "Moja mama ma postępującą afazję. Najtrudniejsza rzecz na świecie. Modlę się za twoją rodzinę" - pisali internauci.

Bruce Willis poważnie choruje. Rumer Willis opowiedziała o stanie zdrowia ojca

Rumer Willis otwarcie mówi o stanie swojego ojca i niczego nie ukrywa. Udzieliła nawet wywiadu magazynowi People, w którym ujawniła, że Bruce emocjonalnie reaguje na wizyty bliskich, a szczególnie cieszą go chwile z wnuczką. "Nawet mój tata, biorąc pod uwagę wyzwania, z którymi się zmaga, za każdym razem, gdy jedziemy do niego z wizytą, rozpromienia się, jest bardzo podekscytowany i bardzo miły dla niej. Moja rodzina jest dla niej niesamowita. Czuję się bardzo szczęśliwa, a ona ma ogromne szczęście (...)" - wyjawiła.

