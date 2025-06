Matylda Damięcka złożyła życzenia urodzinowe Donaldowi Trumpowi. Oby ich nie zobaczył

Matylda Damięcka przez wiele lat zdobywała uznanie jako aktorka. Fani mogli oglądać ją m.in. w produkcjach: "SkarLans", "Tylko miłość" oraz "Czas honoru". Od dłuższego czasu jest członkinią zespołu muzycznego Matylda/Łukasiewicz. Obecnie w mediach społecznościowych jest znana ze swojej twórczości. Damięcka publikuje autorskie grafiki, w których często porusza ważne tematy społeczne. Niektóre z jej dzieł w symboliczny i kontrowersyjny sposób odnoszą się do ważnych wydarzeń. Tym razem Damięcka złożyła "życzenia" Donaldowi Trumpowi.

Matylda Damięcka złożyła życzenia Donaldowi Trumpowi. Grafiki mówią same za siebie

Donald Trump 14 czerwca 2025 roku obchodził 79. urodziny. Z tej okazji Matylda Damięcka przygotowała wymowne grafiki. W opisie zaznaczyła, że składa mu życzenia "spóźnione, ale za to bardzo nieszczere". Na pierwszej grafice przedstawiła karykaturę prezydenta, stworzoną z czapek urodzinowych. Widać było spływające łzy. Pojawił się też wątek związany z relacją Trumpa z Władimirem Putinem. Pokazały to m.in. flagi USA i Rosji, które były połączone w jedno. Fani od razu zareagowali. "Ale to jest mocne", "Uwielbiam, jak zwykle w punkt", "To niemożliwe, ile słów może być w jednym rysunku" - czytamy. Co sądzicie?

Matylda Damięcka ostatnio przyszła do fanów z kolejnymi grafikami. Nie zabrakło wymownych obrazów

W mediach pojawiła się informacja, że w nocy z 12 na 13 czerwca siły powietrzne Izraela zaatakowały Iran. "Siły Obronne Izraela (IDF) przeprowadziły prewencyjną ofensywę, która miała na celu zniszczenie irańskiego programu jądrowego. Dziesiątki izraelskich samolotów sfinalizowały pierwszy etap operacji, który obejmował ataki na dziesiątki celów wojskowych" - czytamy w oświadczeniu Sił Obronnych Izraela. Wówczas Damięcka opublikowała grafikę z napisem "Izrael". Litera "a" została zastąpiona odwróconym sercem, które przypominało dolną część ciała. Niedługo później na profilu Damięckiej pojawiły się inne słowa w tym samym stylu: "USA, Rosja, Iran, Hamas, Polityka, Świat, Donald". W opisie artystka zrobiła też krzyżówkę. Nie każdy był zachwycony. ZOBACZ TEŻ: Damięcka doprowadziła internautów do łez. Grafiki na Dzień Dziecka mówią same za siebie