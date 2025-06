Anna Lewandowska stawiła się w sądzie. Pod specjalnym nadzorem służb

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski od lat tkwią w konflikcie z byłym menadżerem piłkarza, Cezarym Kucharskim. Dawny partner biznesowy sportowca miał szantażować Lewego i żądać 20 mln euro w związku z rzekomymi niejasnościami finansowymi w firmach znanego duetu. Kucharski nie krył w mediach wrogości do pary, oczerniając ich.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski z Kucharskim w sądzie. Roiło się od ochrony

W ciągu poprzednich rozpraw omawiano nagrania rozmów Lewego z Kucharskim. Piłkarz zeznawał 11 czerwca oraz 12 czerwca. Teraz jego żona miała okazję zeznawać. Z racji tego, że sprawą interesuje się mnóstwo osób i dotyczy ona jednej z najbardziej rozpoznawalnych par w Polsce, zadbano o wzmożoną ochronę i obecność policji. Zablokowano dostęp do korytarza, który prowadzi do sali rozpraw. Znany duet w tym stresującym dniu zadbał o odpowiednie stroje. Zarówno Lewandowska, jak i Lewandowski odwiedzili Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście w granatowych garniturach. Mieli na sobie okulary - Lewy korekcyjne, a Lewandowska przeciwsłoneczne. Ciekawe, kiedy batalia sądowa dobiegnie końca.

Robert Lewandowski w poważnym konflikcie z Kucharskim. Dostało się też Lewej

Cezary Kucharski nie szczędził w mediach krytyki w stosunku do piłkarza, ale postanowił także nie oszczędzać jego żony. Cała afera odbiła się na zdrowiu Anny Lewandowskiej, w co były menadżer Lewego nie mógł uwierzyć. Tomasz Zawiślak, który jest przyjacielem pary, postanowił stanąć w obronie trenerki. -Wiele rzeczy wokół Ani trzeba zaakceptować ze względu na to, że jest osobą publiczną. Natomiast odnosząc się bezpośrednio do zachowania Czarka, to uważam, że wyśmiewanie kobiety na podstawie zeznań i doświadczeń Ani jest poniżej krytyki i godności. Czarek jest mężem, ojcem dwóch córek, dlatego uważam, że to nie mieści się w granicach naszej rywalizacji - przekazał w Radiu ZET. - Mimo że Ania jest niewątpliwie silną kobietą, to dalej jest tą kobietą i trochę inaczej reaguje na rzeczy, które powstają w konsekwencji takiego szczucia Czarka na nią. Wypowiadają się na temat Ani ludzie, którzy absolutnie nie powinni się wypowiadać - uzupełnił.