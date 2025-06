Anita Werner poruszyła internautów. Tak ubrała się na ślub przyjaciół

Anita Werner to jedna z czołowych dziennikarek TVN, która jest w związku z dyrektorem redakcji sportowej Canal+. Zakochani często pozują razem do zdjęć, najczęściej widzimy te z eventów lub zagranicznych wojaży. Tym razem nie zabrakło prywaty - duet wybrał się w czerwcu na wesele, co mogliśmy podejrzeć na Instagramie.

Anita Werner cała na różowo. Wyglądała jak modelka

Dziennikarka postawiła na skromną, ale bardzo kobiecą, różową sukienkę przed kolano, która eksponowała jej długie nogi. Werner mierzy ok. 182 centymetrów wzrostu. Takie warunki to marzenie wielu dziewczyn chcących podbić świat modelingu. Do stylizacji dobrała złotą biżuterię i jasnobrązowe buty. Podsumowała ten wyjątkowy czas w opisie na Instagramie. "Weekend. Wesele. Ludzie. Miłość. Ola, Janek, dbajcie o siebie razem. Żyjcie pięknie!" - napisała radośnie dziennikarka. Zapozowała z ukochanym, który postawił tego dnia na granatowy garnitur w kratkę. "Miłego odpoczynku pani Anito!", "Fajna para i świetni dziennikarze" - czytamy pod postem. Nie zabrakło również pytań o sferę prywatną dziennikarki. "Kiedy Anitka twoje wesele?", "Aż się ciśnie na usta, aby zapytać, a kiedy wasze wesele?" - zapytali fani. Werner jednak nie zareagowała na komentarze - skrupulatnie chroni kwestii prywatnych i nie udziela wywiadów na temat związku.

Anita Werner ze swoimi warunkami mogłaby podbić modeling. Dlaczego tego nie zrobiła?

W młodości dziennikarka myślała o tym, żeby spróbować sił w świecie mody. We wszystkim wspierali ją rodzice. "Chcieli zawsze poznać i zaakceptować osoby, które zawodowo zbliżały się do mnie w tym nastoletnim okresie: czy to z agencji modelek, czy z produkcji filmu. Kiedy brałam udział w konkursie dla modelek 'The Look of the Year' i miałam wyjechać na eliminacje do innego miasta, jechali ze mną" - wyznała dawniej Werner w "Women's Health". Co usłyszała od rodziców podczas rozmowy na temat przyszłego zawodu? "Wytłumaczyli mi, że modeling to nie jest zajęcie na całe życie, że powinnam to traktować jako przygodę" - wyjawiła.