Bovska bardzo się cieszy, że dołączyła do grona sław tegorocznego festiwalu. - To było ogromne wyzwanie. Mam nadzieję, że podołaliśmy - mówiła Jastrząb Post, wspominając o zaproszeniu ze strony reżyserki koncertu "Debiutów". - Od osób z branży otrzymałam super feedback. To dla mnie jest ważne, bo wiem, że nie musieli tego mówić. A jednak podeszli i powiedzieli dobre słowo. (...) To było dla mnie cudowną przygodą i mam nadzieję, że jeszcze się powtórzy - dodała. Bovska została zapytana jeszcze o publiczność, która pierwszego dnia nie wypełniła całego opolskiego amfiteatru.

Bovska szczerze o pustych ławkach w Opolu. Piękna zasada

Festiwal muzyczny śledzi co roku mnóstwo osób - na miejscu i przed telewizorami. Podczas tegorocznego koncertu "Debiutów" wiele osób dostrzegło, że sporo miejsc na widowni jest pustych. Bovska nie jest pewna, z czego wynikają puste ławki podczas pierwszego dnia wydarzenia. - Słyszałam, że jest to raczej powtarzalne na Festiwalu w Opolu. Widocznie publiczność potrzebuje motywacji, by przyjść, a pierwszy koncert jest tym rozkręceniem. Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. Tak samo występuje dla jednego widza i dla tysiąca. Tak to działa! - przekazała wokalistka.

O możliwych powodach niskiej frekwencji wśród publiczności na koncercie "Debiutów" mówił także redaktor Plotka, który obecny jest na miejscu. Jak podkreślił, bilety na pozostałe koncerty wyprzedały się bardzo szybko. - Nie ma się też co dziwić, że widzowie nie przychodzą tłumnie na "Debiuty", bo Polska publiczność na festiwale chodzi dla gwiazd i przebojów, ale ten koncert to festiwalowa tradycja, która wylansowała wiele ważnych nazwisk na naszej scenie - zauważył.

W Opolu nie mogło zabraknąć Dody. Otrzymała gwiazdę w Alei Sław

Kilka dni przed festiwalem Doda dała znać, że tegoroczną edycję Opola zapamięta na długo. "Jeden z piękniejszych dni. Dziękuję Opole, Rafałowi Bogaczowi, dziękuję moi fani. Odsłonięcie gwiazdy na Alei Gwiazd - kolejne marzenie małej Dorotki spełnione. Jak wam dmuchają w oczy, odwróćcie się do nich seksownym tyłkiem - to dmuchną wam w skrzydła. Niech żyją waszym życiem, a wy spełniajcie marzenia i nigdy się nie poddawajcie" - podsumowała wokalistka na Instagramie. Wcześniej odsłonięcie gwiazdy zapowiedział sam prezydent miasta. "Z Dodą pierwszą kawę już wypiliśmy, a jutro zapraszamy na odsłonięcie gwiazdy najseksowniejszego wodnika w Polsce w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki o godz. 11.30 Do zobaczenia!" - napisał Arkadiusz Wiśniewski na Facebooku.