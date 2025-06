W czwartek 12 czerwca rozpoczął się 62. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, który będzie trwać do niedzieli 15 czerwca. Każdego dnia festiwalu odbywają się dwa koncerty. Pierwszego dnia mogliśmy podziwiać m.in. "Debiuty", podczas których na scenie wystąpił i wygrał Daniel Godson. Przed widzami TVP i opolską publicznością zaprezentował swoją autorską piosenkę "Jest jak jest" i za zwycięstwo otrzymał statuetkę "Karolinkę" oraz 30 tysięcy złotych. Okazuje się, że oczarował nie tylko widzów i jurorów, ale także ekspertkę wokalną Agnieszkę Hekiert. Oto co powiedziała o jego występie.

Specjalistka ocenia Daniela Godsona. Dosadnie podsumowała jego występ

Agnieszka Hekiert to znana z "Twoja twarz brzmi znajomo" trenerka wokalna, uznawana za jedną z najlepszych w Polsce. Poprosiliśmy ekspertkę, aby przeanalizowała dla nas głos młodego artysty i oceniła jego występ. Specjalistka nie szczędziła mu słów uznania.

- Świetny numer, jasny, pełen dobrej energii. Wokalnie - bardzo dobrze zaśpiewany refren, czysto i stylowo. Do tego wpada w ucho, buja i jest świetny rytmicznie. Daniel ma cudowną prostotę, dlatego głos niesie się niczym u nastolatka, a to dość mocno zahacza i wkręca! Brawo. Zwrotki są jeszcze jakby niepewne, ma się wrażenie, że to za niska tonacja dla głosu Daniela, ale jak tylko idzie w górę - zaczarowuje - powiedziała nam Agnieszka Hekiert.

John Godson zabrał głos po wygranej syna na festiwalu w Opolu. Wspomniał o nagrodzie

Być może nie każdy wie, ale Daniel Godson jest synem Johna Godsona, który jest byłym posłem. Dumny ojciec zabrał głos po występie Daniela. "Mój syn wygrał 'Debiuty' w Opolu. Danielu - jestem z ciebie dumny!" - napisał na Facebooku tuż po zwycięstwie pociechy. Kilka godzin później były poseł zamieścił w sieci kolejny post. Wspomniał także o nagrodzie, którą otrzymał laureat. "Nasz syn, Daniel - odbierający swoją nagrodę pieniężną za zwycięstwo w 62. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w kategorii debiutów. Chwała Bogu!" - dodał, nie kryjąc emocji.