Córka Urszuli Dudziak chce zmienić imię. Tak się tłumaczy

Mika Urbaniak, córka Urszuli Dudziak, poszła w ślady sławnej mamy i swoje życie zawodowe związała z muzyką. Artystka zadebiutowała w 2009 roku krążkiem "Closer", który od razu został doceniony - znalazł się na 2. miejscu listy OLiS, a w 2010 roku został nagrodzony Fryderykiem w kategorii "Album Roku - Pop". Od tego momentu Mika Urbaniak wydała jeszcze trzy kolejne albumy, a ostatni w 2019 roku. Ma spore grono fanów, z którymi utrzymuje kontakt na Instragramie. Tym razem zwróciła się do followersów ze swoim problemem. Otóż, myśli o zmianie imienia.

Córka Urszuli Dudziak ma problem z imieniem. Pyta fanów o zdanie

O ile wszyscy znają Mikę Urbaniak jako Mikę i z tym imieniem jest kojarzona, o tyle być może nie każdy wie, że jej prawdziwe imię to Michelle Urbaniak. Córka Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka urodziła się w Nowym Jorku, gdzie dorastała. Potem swoje życie związała głównie z Warszawą i Londynem, skąd pochodzi jej partner, kompozytor, wokalista i producent muzyczny Victor Davies, z którym jest związana do 2011 roku. Okazuje się jednak, że Mika nie utożsamia się z imieniem, które ma w dowodzie i myśli o zmianie. Swoimi przemyśleniami podzieliła się z fanami na Instagramie.

"Myślę o tym, żeby zmienić swoje imię. To brzmi drastycznie, ale chodzi o to, że moje imię w paszporcie i innych dokumentach to Michelle, ale nikt na mnie tak nie mówi. Nie wiem, to jest bardzo dziwne, bo ja się nie utożsamiam z tym imieniem i myślałam o tym, żeby legalnie zmienić moje imię na Mika" - powiedziała.

Fani wspierają Mikę Urbaniak. Lawina komentarzy

Pod nagraniem Miki Urbaniak pojawiła się lawina komentarzy. Fani zgodnie stwierdzili, żeby podążała za głosem swojego serca i zrobiła to, co ją uszczęśliwi. "Nadciąga Mika może trochę dzika. Zrób to, dla mnie jesteś legendą i muzyką mojej młodości", "Podążaj za tym, co podpowiada ci intuicja", "Powinnaś zmienić, jeśli życie będzie dla ciebie przyjemniejsze", "Dobry pomysł, przecież utożsamiasz się i prezentujesz jako Mika. Wszyscy cię znają jako Mika. będzie jednak trochę dokumentów do wymiany", "No jasne, ja myślałam, że Mika to twoje prawdziwe imię" - komentowali fani.