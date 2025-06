Doda uświetniła swoją twórczością opolski festiwal i zgarnęła nagrodę SuperJedynki. Zapowiedziała kilka dni wcześniej, że tegoroczna edycja wydarzenia będzie dla niej wyjątkowa z powodu innego wyróżnienia. "Spełni się moje marzenie z dzieciństwa, czyli odsłonięcie mojej gwiazdy na Alei Gwiazd w Opolu. Wydaje mi się, że marzy o tym każda piosenkarka, bo to jest dla nas taka wisienka na torcie - całej naszej pracy, wszystkich naszych starań, różnych poświęceń estradowych i scenicznych, i nie tylko... Nie mogę się doczekać, tak bardzo się cieszę (...). Wiem, że będzie dużo fanów, cieszę się, że się zobaczymy. Super!" - przekazała na Instagramie. Tak też się stało!

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o ostatnich pogróżkach

Doda świeci triumfy w Opolu. Odkryto gwiazdę z jej pseudonimem

Bycie wyróżnionym w ten sposób to nie lada zaszczyt. Pierwszym muzykiem w Alei Gwiazd został Czesław Niemen, którego nazwisko umieszczono w 2004 roku. W zaszczytnym gronie znaleźli się także między innymi Edyta Górniak, Zakopower, Kayah oraz Kora. W 2025 roku przyszła pora na Dodę, która odsłoniła gwiazdę ubrana w żółtą sukienkę do ziemi. Podczas tego przełomowego momentu nie zabrało tłumu w okolicy wejścia do opolskiego ratusza. "Jeden z piękniejszych dni. Dziękuję Opole, Rafałowi Bogaczowi, dziękuję moi fani. Odsłonięcie gwiazdy na Alei Gwiazd - kolejne marzenie małej Dorotki spełnione. Jak wam dmuchają w oczy, odwróćcie się do nich seksownym tyłkiem - to dmuchną wam w skrzydła. Niech żyją waszym życiem, a wy spełniajcie marzenia i nigdy się nie poddawajcie" - tak ten dzień podsumowała Doda na Instagramie.

Doda spotkała się z prezydentem Opola. Ten nie krył podziwu

W piątek 13 czerwca prezydent miasta opublikował zdjęcie z Dodą i zapowiedział odsłonięcie jej gwiazdy. We wpisie nie zabrakło komplementu. "Z Dodą pierwszą kawę już wypiliśmy, a jutro zapraszamy na odsłonięcie gwiazdy najseksowniejszego wodnika w Polsce w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki o godz. 11.30 Do zobaczenia!" - obwieścił Arkadiusz Wiśniewski. Ten wpis poruszył internautów - mało kto spodziewał się takiej szczerości.