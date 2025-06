Antoni Królikowski z dumą pokazuje partnerkę i córkę. "Randeczka"

Antoni Królikowski jest ojcem dwójki dzieci. Ma syna Vincenta ze związku z Joanną Opozdą. Chłopiec urodził się w 2022 roku i według medialnych doniesień nie ma kontaktu ze swoim sławnym tatą. Nie jest tajemnicą, że od lat trwa konflikt na linii jego rodziców. Joanna Opozda i Antoni Królikowski tworzyli burzliwy związek i rozstali się tuż przed narodzinami syna. Antoni Królikowski postanowił związać się z prawniczką Izabelą Banaś. To właśnie z nią jest do tej pory i w październiku 2024 para powitała na świecie córkę Jadwigę. Antoni Królikowski chętnie chwali się zdjęciami nowej rodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Antek Królikowski opublikował wideo ze szpitala

Antoni Królikowski na "randeczce" z Izą i córką. Z dumą pochwalił się zdjęciem

Antoni Królikowski i Izabela Banaś zdecydowali, że będą pokazywać córkę Jadwigę w swoich social mediach. Od momentu jej narodzin zdjęcia dziewczynki pojawiają się więc na profilach instagramowych jej rodziców. Aktor i jego ukochana chętnie dzielą się kolejnymi etapami z życia swojej córki. Nic więc dziwnego, że gdy ostatnio wybrali się na wspólny spacer, fotografia z tego wydarzenia też trafiła na Instagram. Zdjęcie opublikowała Izabela Banaś, oznaczając Antoniego Królikowskiego i dopisując na zdjęciu krótko "randeczka". Aktor szybko udostępnił fotografię.

Na zdjęciu widać, że rodzina korzystała z ładnej pogody. Izabela Banaś miała na sobie czarny top bez rękawów i włożyła Jadzię w nosidło. Dziewczynka miała kapelusz na głowie, a w dłoni trzymała kwiat róży. Zarówno Izabela, jak i mała Jadzia nie patrzyły w obiektyw. Choć tym razem zdjęcie trafiło na InstaStories i nie wiemy, co myślą o nim fani Królikowskiego, to jednak zwykle zachwycają się małą Jadzią i zauważają, że jest podobna do aktora.

Fani oczarowani córką i partnerką Antoniego Królikowskiego. Chętnie komentują zdjęcia

"Ależ podobna do tatusia. Śliczniutka", "Jaka śliczna córeczka", "Jadwiga jak pięknie ubrana", "Ale pięknie wyglądacie! A mała jak rośnie!" - piszą fani Antoniego Królikowskiego w komentarzach, gdy tylko aktor pokazuje swoją córkę. Co ciekawe, internauci nie kryją też zachwytu, gdy widzą Izabelę. "Fajnie się na was patrzy Iza, widać takie prawdziwe szczęście", "Absolutnie przepięknie ci w tym kolorze włosów", "Piękna rodzinka" - komentują.