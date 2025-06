Za nami pierwszy dzień 62. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W czwartek 12 czerwca na scenie można było podziwiać takie koncerty, jak "Debiuty" oraz "Hip-hop. Jedno podwórko". To właśnie ten drugi koncert wywołał największe zamieszanie zarówno wśród publiczności, jak i w sieci. Wszystko ze względu na to, że po raz pierwszy od ponad dwóch dekad na scenie amfiteatru można było znów usłyszeć hip-hop. W sieci zrobiło się gorąco!

Hip-hop w Opolu. Na scenie legendy

Choć "Debiuty" zostały krytycznie ocenione przez publiczność, to wszystko wskazuje na to, że występy w ramach "Hip-hop. Jedno podwórko" zachwyciły publiczność. Wśród artystów, którzy pojawili się na scenie nie zabrakło takich legend, jak: Molesta Ewenement, O.S.T.R, Abradab czy Paktofonika. Można było też usłyszeć artystów Nowej Fali: Grubson, Ten Typ Mes, JWP/BC czy przedstawicieli nowego pokolenia rapu: WCK, Kukon, asthma czy Miły ATZ. Czytając komentarze po występach zarówno na Instagramie, jak i Facebooku, można zauważyć, że widzowie są jednogłośni. Zdecydowana większość jest oczarowana tym, co działo się na scenie w Opolu.

"Normalnie o tej porze... Nareszcie Hip-Hop w Opolu", "Jeden z najlepszych festiwali w Opolu od wielu lat, jestem pod wrażeniem. Brat Joka zawsze z nami", "To był prawdziwy sztos", "Meeeggga koncert!", "Przywracając hip-hop w Opolu, rozwaliliście system, a festiwal w Sopocie zniszczony", "Hip-hopowy koncert to było złoto! Wspaniały powrót do przeszłości! Oglądaliśmy z nostalgią" - czytamy w komentarzach. Nie zabrakło oczywiście krytycznych głosów. Niektórym internautom nie podobało się, że raperzy "sprzedali się" lub zdecydowali się na występ w TVP. "Nie podoba mi się, że hip-hop jest tam w TVP, jakby nie patrzeć telewizji propagandowej", "Porażka", "Rytmicznie monotonność, gość słabiutki i co to jest? Rap?" - czytamy.

Festiwal w Opolu 2025. Program

To oczywiście nie koniec, bo 62. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu będzie trwać do 15 czerwca. W piątek 13 czerwca odbędą się "Premiery" i "SuperJedynki". Z kolei w sobotę 14 czerwca zobaczymy koncerty takie, jak: "Zróbmy więc prywatkę" i "Kabaretym", a w niedzielę 15 czerwca "Trzy ćwiartki Jacka Cygana - urodziny" i "Małe tęsknoty - koncert pamięci Wojciecha Trzcińskiego".