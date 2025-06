W czwartek 12 czerwca wystartował 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. W pierwszym dniu wydarzenia odbył się koncert "Debiuty", który poprowadzili Tribbs, Zalia oraz Bovska, a wygrał Daniel Godson. To jednak nie wszystko, bo po godzinie 22. po raz pierwszy w historii festiwalu rozpoczął się koncert "Hip-hop. Jedno podwórko". Na scenie oddano hołd współzałożycielowi legendarnego zespołu hip-hopowego Kaliber 44 - Michałowi Joce Martenowi.

Joka został upamiętniony na festiwalu w Opolu. "Jest z nami cały czas"

Michał Joka Marten, współzałożyciel kultowej już grupy Kaliber 44, zmarł w piątek 2 maja 2025 roku. Smutną wiadomość przekazał jego brat, Marcin Abradab Marten, który opublikował nekrolog w social mediach. "Z największym bólem zawiadamiam was o śmierci Michała. Nie ma go już z nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach" - napisał wtedy.

Teraz podczas 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu nadeszła okazja do upamiętnienia słynnego rapera. Na ekranie pojawiło się jego zdjęcie, a prowadzący Tomasz CNE Kleyff poprosił publiczność, aby zrobiła dla niego hałas. To jednak nie wszystko, bo niemal każdy kolejny artysta na scenie wspominał Jokę. Bez wątpienia na publiczności największe wrażenie zrobiły jednak słowa brata Joki, Abradaba, który wystąpił na scenie z członkami Molesty Ewenement oraz DJ-em Epromem, wykonując utwór "Ten styl ten rap". "Joka jest z nami cały czas" - powiedział.

Festiwal w Opolu 2025. Pustki na widowni

Przeglądając zdjęcia z festiwalu, można wywnioskować, że wydarzenie na razie nie cieszyć się dużym zainteresowaniem. Na relacjach widać, że nie wszystkie miejsca na widowni są zapełnione publicznością. Powód skomentował redaktor Plotka, który jest obecny na festiwalu. "Nie ma się co dziwić, że widzowie nie przychodzą tłumnie na "Debiuty", bo Polska publiczność na festiwale chodzi dla gwiazd i przebojów, ale ten koncert to festiwalowa tradycja, która wylansowała wiele ważnych nazwisk na naszej scenie" - skomentował. 62. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu będzie trwać do 15 czerwca. W piątek 13 czerwca odbędą się "Premiery" i "SuperJedynki". Z kolei w sobotę 14 czerwca zobaczymy koncerty takie, jak: "Zróbmy więc prywatkę" i "Kabaretym", a w niedzielę 15 czerwca "Trzy ćwiartki Jacka Cygana - urodziny" i "Małe tęsknoty - koncert pamięci Wojciecha Trzcińskiego".