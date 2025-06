Robert Lewandowski jest obecnie na językach wszystkich. Choć piłkarz nigdy nie musiał narzekać na brak medialnego zainteresowania, to jednak jego nazwisko jest obecnie najgorętsze w sportowej branży. Wszystko za sprawą konfliktu z Michałem Probierzem, który niemal każdego dnia ma nowe i kolejne zwroty akcji. Tym razem Michał Probierz zrzucił prawdziwą bombę, rezygnując ze swojego stanowiska. Tymczasem internet obiegają kolejne memy i nie tylko związane z aferą. Do sprawy odniósł się również Tomek Machnicki w swoim skeczu, którym rozbawił Roberta Lewandowskiego (i nawet Sylwię Grzeszczak!) do łez.

Robert Lewandowski rozbawiony filmem na swój temat. Sylwia Grzeszczak też się uśmiała

Może się wydawać, że niemal wszyscy mówią o aferze z Robertem Lewandowskim. Nic dziwnego, w końcu dla świata sportu rezygnacja z gry w kadrze narodowej, nawet tymczasowa, to niemała rewolucja. Teraz i Tomek Machnicki postanowił zażartować z afery w swoim skeczu, który wrzucił na Instagram.

- Robert Lewandowski to jest najgorszym polskim piłkarzem, bo on k***a daje nadzieję. Zanim się pojawił, to ja przynajmniej miałem pewność, że jesteśmy ch****i. To, że reprezentacja Polski gra słabo, to jest jego wina. A to jest moim zdaniem niesprawiedliwe. Robert Lewandowski to jest jedyna maszyna, po której Niemiec płakał, jak sprzedawał. Podobno ta jego restauracja też słabo idzie w Warszawie. Klienci wychodzą głodni, bo tam wszyscy podają do Lewandowskiego - mówi na nagraniu. Skecz dotarł już do samego Roberta Lewandowskiego i bardzo go rozbawił. Piłkarz skomentował go nawet, płaczącymi ze śmiechu emotikonami.

Wygląda na to, że podobne poczucie humoru ma również Sylwia Grzeszczak, która zamieściła pod Robertem Lewandowskim identyczny komentarz. Co więcej, wokalistka stała się bohaterką memów, z których sama się śmieje. Udostępniła na Instagramie zabawną grafikę dotyczącą tego, że to właśnie ona miałaby zostać nową trenerką kadry. Szczegóły w naszej galerii.

Sylwia Grzeszczak wplątana w aferę z Lewandowskim. O co chodzi?

Co ciekawe, Sylwia Grzeszczak została przypadkowo wplątana w aferę z udziałem Roberta Lewandowskiego. Wszystko za sprawą jej utworu "Małe rzeczy", którym rzekomo Robert Lewandowski miał wbić szpilę Michałowi Probierzowi. "Sygnałów, że Lewemu nie podoba się praca Probierza było jednak więcej (...). Chodziło o małe gesty i z pozoru niewinne sytuacje, w których selekcjoner czuł, że podważany jest jego autorytet. Jako osobisty przytyk miał odebrać nawet... piosenkę puszczoną przez Lewandowskiego w autokarze" - poinformowano na stronie weszlo.com.