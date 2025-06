Michał Probierz miał na pieńku z Robertem Lewandowskim, czego nie poprawił fakt przekazania opaski kapitana do rąk Piotra Zielińskiego. Wówczas Lewy zrezygnował z grania w reprezentacji, a internet zawrzał. Probierz finalnie zrezygnował z zaszczytnego stanowiska i podziękował za wsparcie. - Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, pracownikom PZPN. Zawsze mogłem na was liczyć. Dziękuję za zaufanie prezesowi i zarządowi PZPN. Dziękuję oczywiście wszystkim piłkarzom, z którymi miałem przyjemność spotkać się na tej drodze. Będę trzymał za was wszystkich kciuki, ponieważ reprezentacja jest naszym wspólnym dobrem narodowym. Pragnę podziękować również naszym wspaniałym kibicom. Jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było wasze wsparcie - przekazał, co czytamy na stronie PZPN. Nadszedł czas memów dotyczących tego przełomu w polskiej piłce nożnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz punktuje Lewandowskiego

Michał Probierz wywołał lawinę memów. Twórcy nie mieli litości

W sieci nie brakuje obrazków, na których Lewy "świętuje" rezygnację Probierza. W kilku memach wspomniano także o słynnym utworze Sylwii Grzeszczak. "Małe rzeczy" miały być ostentacyjnie puszczane w autokarze piłkarskim, którym jechał Robert Lewandowski i Michał Probierz. "Chodziło o małe gesty i z pozoru niewinne sytuacje, w których selekcjoner czuł, że podważany jest jego autorytet. Jako osobisty przytyk miał odebrać nawet… piosenkę puszczoną przez Lewandowskiego w autokarze" - czytaliśmy na weszlo.com. Sytuację skomentowała sama Grzeszczak. "Panowie, wiem, jak rozwiązać ten konflikt sportowy. Bo tam wzór jest zapisany..." - przekazała na Instagramie. W memach nie brakuje także nawiązania do tego, że Probierz z dnia na dzień stał się bezrobotny.

Michał Probierz podjął przełomową decyzję. Majdan nie gryzł się język

Były piłkarz skomentował w rozmowie z nami ostatnie wydarzenia. - Tutaj od razu była odpowiedź ze środowiska Roberta Lewandowskiego, że nie weźmie udziału w mediacjach z Michałem Probierzem i myślę, że to przesądziło o tej decyzji - przekazał Radosław Majdan. - Selekcjoner doszedł do wniosku, że sprawa zaszła tak daleko, że już nie ma odwrotu. To była słuszna decyzja - zaznaczył.