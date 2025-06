Aneta Zając reaguje na pytanie o dzieci. Jaśniej się nie da

Aneta Zając od lat nie znika z ekranów i mediów. Aktorka związana jest z serialem "Pierwsza miłość", gdzie poznała swojego byłego partnera Mikołaja Krawczyka. To z nim ma 14-letnich synów, bliźniaków Roberta i Michała. Związek Anety Zając i Mikołaja Krawczyka nie przetrwał próby czasu i rozpadł się w 2012 roku, zaledwie po roku od narodzin chłopców. Rozstanie było głośne i medialne, nieustannie mówiło się o konflikcie na linii byłych partnerów i ich walce o alimenty. Teraz Aneta Zając odniosła się do plotek.

Zobacz wideo Mikołaj Krawczyk na planie "Pierwszej Miłości" zakochał się 2 razy. A pamiętacie, jak zaczął się romans Curuś i Farrela?

Aneta Zając mówi o dzieciach. Postawiła granicę

Aneta Zając jest aktywna na Instagramie, gdzie często wrzuca nowe zdjęcia i posty. Jednocześnie aktorka dba o prywatność. Wśród opublikowanych przez nią zdjęć trudno znaleźć te, które ujawniłyby więcej szczegółów z jej życia prywatnego. Nie wiadomo, czy ma partnera, nie pokazuje również twarzy swoich synów. Gdy wrzuca zdjęcia, na których widać Michała i Roberta, to zwykle dba o to, by stali tyłem do obiektywu lub bokiem. Teraz w rozmowie z Plejadą podkreśliła, co sądzi o plotkach na temat jej sytuacji rodzinnej i pytaniach o dzieci.

"Na pewno nie lubię takich plotek, które przekraczają pewną granicę. Fajnie jest mieć dystans do siebie i tak z perspektywy tego dystansu czytać plotki, ale niefajnie jest, jak one mimo wszystko przekraczają pewną granicę" - powiedziała Aneta Zając i zapewniła, że nie będzie komentować żadnych medialnych doniesień, które dotyczą spraw jej synów. "Tak, to jest taka moja granica, której po prostu nie przekroczę i którą chronię, bo uważam, że sprawy prywatne powinny zostać sprawami prywatnymi" - podkreśliła.

Aneta Zając tak mówiła o macierzyństwie. Samodzielnie wychowuje synów

Mimo tego Aneta Zając chętnie mówi o tym, jak wygląda jej macierzyństwo. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla portalu Świat Gwiazd opowiedziała, jak radzi sobie w samodzielnym wychowaniu dzieci. "Samotne czy samodzielne? Bo ja jakoś tak się nie czuję, żebym była samotna. Ja czuję w sobie taką siłę i gotowość do działania, taką determinację. Tak że ja jakoś tak nie powiedziałabym, że jestem samotnie wychowującą matką" - powiedziała.