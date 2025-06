Marta Nawrocka odezwała się do Polaków. Kilka słów wywołało lawinę komentarzy

W środę 11 czerwca Karol Nawrocki pojawił się wraz z żoną w Zamku Królewskim w Warszawie. To właśnie tam odebrał zaświadczenie od Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na urząd prezydenta RP. Po wydarzeniu żona prezydenta elekta odezwała się do internautów na Instagramie. Wystarczyło kilka słów, by fani ruszyli do komentowania.

Marta Nawrocka napisała krótki post na Instagramie. To wystarczyło

Od początku kampanii prezydenckiej Marta Nawrocka jest bardzo aktywna na Instagramie. Regularnie zamieszcza posty i pokazuje zdjęcia, również te prywatne. Nic więc dziwnego, że po wydarzeniu na Zamku Królewskim przyszła pierwsza dama również opublikowała nowy post. "Uroczyste odebranie zaświadczenia z Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na urząd Prezydenta RP PL. Dziękujemy Polsko!" - napisała krótko w wiadomości skierowanej do Polaków.

Internauci natychmiast zaczęli komentować post. Najbardziej aktywni byli fani Marty Nawrockiej, a wśród lawiny komentarzy dominowały miłe słowa i trudno znaleźć negatywne. "Pięknie pani wyglądała. Bardzo elegancko i z klasą", "Przepiękna pierwsza dama" - pisali followersi Marty Nawrockiej. Zdjęcia z uroczystości znajdziecie poniżej:

Marta Nawrocka postawiła na minimalizm

Krótki post na Instagramie Marta Nawrocka zilustrowała serią zdjęć z wydarzenia na Zamku Królewskim. Widać na nich stylizację pierwszej damy, która na tę okazję wybrała minimalistyczną kreację. Marta Nawrocka miała na sobie sukienkę o fasonie marynarki w kolorze białym i ze złotymi guzikami. Do tego dobrała delikatne złote szpilki. Look żony Karola Nawrockiego doceniła Ewa Rubasińska-Ianiro. "(...) Dzisiejszy strój to kolejny dowód: klasyczna, lekko złamana biel - symboliczna i świeża. Do tego kobiecy akcent w postaci złotych, ale stonowanych szpilek do kompletu w kolorze guzików" - powiedziała nam ekspertka, która miała jednak jedną uwagę do stylizacji Marty Nawrockiej. Zwróciła bowiem uwagę na jej rajstopy. "Zawsze przypominam: do zdjęć wybieramy modele z minimalną ilością lycry, 10–15 den, w delikatnie ciemniejszym odcieniu. Naturalniejszy efekt i smuklejsza sylwetka gwarantowane" - dodała.