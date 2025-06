Anna Seniuk to aktorka znana m.in. z "Kardiogramu", "Potopu", "Konopielki", "Leśniczówki", "Udaru" oraz "Nic na siłę". Ikona polskiego kina nie pojawia się za często na salonach, ale z racji premiery książki "Babskie gadanie" autorstwa Beaty Biały zrobiła wyjątek. Seniuk poruszała się tego dnia o kulach, co zdziwiło zaproszonych gości.

Anna Seniuk szczerze o stanie zdrowia. Niefortunny wypadek

Aktorka nadal odczuwa skutki ostatniej operacji kolana. Sytuacji nie poprawia fakt, że Seniuk miała niefortunny wypadek na terenie jej posesji. - Poślizgnęłam się dwa dni wcześniej w domu i upadłam na kolano. Nic poważnego. Smaruję sobie, mam stłuczone kolano. Może wygląda to groźnie, ale wszystko jest dobrze - przekazała gwiazda "Faktowi". Co więcej wspomniała o sytuacji zdrowotnej? Operacja nie przyniosła takich rezultatów, jakich oczekiwała aktorka. - Jest coraz gorzej, widocznie tak ma być. Nikomu nie radzę operacji, choć każda jest inna. Tak to u mnie wygląda - dodała gorzko. Mimo komplikacji zdrowotnych aktorka nie traci optymizmu. - A tak w ogóle to wszystko u mnie dobrze. Jestem właśnie pod granicą białoruską i kręcę film. W nocy po premierze książki, pojechałam tam prosto na zdjęcia. Byłam przed północą, a teraz jestem na planie filmowym i pracuję - przekazała na koniec.

Anna Seniuk o emeryturze. Jest z niej zadowolona?

Świadczenia emerytalne gwiazd to przeważnie niskie kwoty. Dla wielu nie stanowi to problemu, ponieważ na przeżycie mają środki z działalności artystycznej. Jak jest u Seniuk? - Ja zawsze miałam szczęście, że pracowałam w jakiejś instytucji, mam to zabezpieczenie jakby automatycznie, ale przecież są jakieś propozycje ubezpieczeniowe, że można po prostu samemu sobie wpłacać na ubezpieczenie. To są takie możliwości już teraz, a jeżeli chodzi o emeryturę, no ja nie bardzo mogę się wypowiedzieć, bo ja jeszcze nie jestem na emeryturze od 20 lat - wyznała Jastrząb Post. Seniuk jak na razie nie rezygnuje z pracy. Twierdzi, że po przekroczeniu 80 lat zyskała odwagę, jakiej przedtem nie miała.