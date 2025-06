Sara James rozpoczęła karierę w show-biznesie jako dziecko. Artystka dała się poznać w czwartej edycji "The Voice Kids", którą wygrała. Później reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Ogromny sukces osiągnęła też w amerykańskiej odsłonie "Mam talent!". Sara James niedawno opowiedziała o sobie nietypowy fakt. Okazało się, że w trakcie codziennego życia towarzyszą jej pewne fobie. Jedna z nich jest nietypowa.

Sara James podzieliła się swoją fobią. Tego najbardziej się boi

Sara James w mediach społecznościowych wyznała, że zmaga się z pewnymi lękami. Pierwszy z nich jest bardzo rzadki. Zmaga się z nim tylko dziesięć procent światowej populacji. Chodzi o megalofobię, czyli strach przed dużymi rzeczami i przedmiotami. Sara James wyznała również, że przerażają ją również małe, ciasne przestrzenie (klaustrofobia) i... woda (hydrofobia). Co ciekawe, w zestawieniu artystka wspomniała o stresie. Występy przed szeroką publiką nie powodują u niej strachu. Stres działa na młodą piosenkarkę motywująco.

Sara James marzy o wyjeździe na Eurowizję? Tak wypowiedziała się na temat konkursu

Sara James ma na koncie wiele sukcesów. W 2024 roku została zapytana o Konkurs Piosenki Eurowizji. W rozmowie z TVML podkreśliła, że chciałaby wystąpić na międzynarodowej scenie. Niedługo później dodała, że nie jest jeszcze gotowa na taki krok. "Nie mogę zrobić wstydu, więc nic pochopnie. Trzeba się zastanowić i przemyśleć to. Jak będę gotowa i będę miała gotowe wszystko, to się zgłoszę (...) Myślę, że trzeba zrobić show. Jeszcze tak głęboko o tym nie myślałam, bo Eurowizja, to nie jest taki prosty 'case'. Tam trzeba się zastanowić, co i jak. Ja myślę, że jeśli miałoby to się wydarzyć, to chciałabym, żeby to było najbliższe mojemu sercu i zgodne ze mną. Bo jeśli coś nie jest prawdziwe, to widać to i czuć na odległość. Jak możesz śpiewać piosenkę, jeśli nie jesteś z niej dumny albo się jej wstydzić" - wyznała w wywiadzie dla Świata Gwiazd. ZOBACZ TEŻ: Polscy artyści coraz częściej grają za granicą. Steczkowska i James zdradzają kulisy. "Klaskali za każdym razem!"

