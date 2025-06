Anna i Robert Lewandowscy ponownie są na językach wszystkich. Choć ich popularność nie słabnie od lat i śmiało można stwierdzić, że są jedną z najsłynniejszych par w show-biznesie, to jednak znów wszyscy mówią tylko o nich. Stało się tak za sprawą nagłej i niespodziewanej decyzji Michała Probierza, który odwołał Roberta Lewandowskiego z funkcji kapitana polskiej reprezentacji. "Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy" - mogliśmy przeczytać w komunikacie opublikowanym na koncie Łączy nas piłka. U Roberta Lewandowskiego trwa więc rewolucja, piłkarz udziela kolejnych wywiadów i nie ukrywa żalu sposobem, w jaki został poinformowany o zmianach. Tymczasem jego żona nie próżnuje.

Zobacz wideo To dlatego Michał Probierz odebrał opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu?

Anna Lewandowska nie zwalnia tempa. Rusza na podbój Ameryki

Już od lat Anna Lewandowska może pochwalić się prężnie rozwijającym się biznesem. Trenerka, która najpierw odnosiła sukcesy jako reprezentantka Polski w karate tradycyjnym, potem podbiła świat fitness. Jej aplikacja treningowo-dietetyczna wciąż przyciąga tłumy Polek, które chcą zadbać o zdrowie i kondycję. Do tego Anna Lewandowska prowadzi biznes kosmetyczny, organizuje treningowe dni, weekendy, wyjazdy i spotkania. Do tej pory odbywały się one jednak głównie w Polsce i w Hiszpanii, gdzie obecnie mieszka rodzina Lewandowskich. Tym razem żona piłkarza postanowiła pójść o krok dalej i podbić Stany Zjednoczone oraz Kanadę. Anna Lewandowska ogłosiła to właśnie na InstaStories.

- W dalszym ciągu nie mogę w to uwierzyć. Po raz pierwszy z teamem lecimy do Stanów i Kanady. Słuchajcie, Healthy Day już wkrótce w Chicago, New Jersey, New York i w Toronto. To coś więcej niż tylko trening, to jest ruch, to jest taniec, to jest muzyka i po prostu dobra energia. Zatańczymy bachatę, zumbę, salsę, bo tym razem będziemy razem trenowali ze mną i z moim healhy teamem przy stworzonej specjalnej muzyce we współpracy z DJ-em. Przyjdźcie, potańczymy, poćwiczymy, pobawimy się, zbijemy piątkę, zrobimy fajne zdjęcie i się wytulimy, podzielimy dobrą energią na długo. Zabierajcie przyjaciół, rodzinę, spędźmy ten dzień razem. Nie mogę się doczekać, kiedy was zobaczę - powiedziała Anna Lewandowska.

Tyle kosztują bilety na event z Lewandowską. Ceny zaskakują

Trenerka udostępniła też stronę internetową, na której można kupić bilety na to wydarzenie. Dowiadujemy się z niej, że Healthy Days w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie odbędą się w dniach 8-16 listopada. "Healthy Day to wyjątkowe wydarzenie sportowo-motywacyjne organizowane przez Annę Lewandowską - najpopularniejszą polską trenerkę, która od lat inspiruje miliony ludzi do zdrowszego stylu życia" - czytamy. Bilety są już dostępne i kosztują 150 dolarów, czyli około 562 złote. W Polsce za podobne wydarzenie ceny uzależnione są od wybranego pakietu. Najtańszy pakiet Basic kosztuje 270 złotych. Pakiet premium to koszt 370 złotych.