O Piotrze Zielińskim właśnie zrobiło się wyjątkowo głośno. Wszystko przez to, że w niedzielę 8 czerwca Michał Probierz zdecydował, że to on zastąpi Roberta Lewandowskiego i zostanie nowym kapitanem polskiej reprezentacji. Piotr Zieliński ma niemałe sportowe doświadczenie. W polskiej drużynie zaczął grać w 2013 roku i od tego czasu strzelił 14 bramek. Jest też związany z włoską drużyną. Gra w Serie A w Inter Mediolan.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński reaguje na decyzję Lewandowskiego! To wyraża więcej niż tysiąc słów

Piotr Zieliński ma szczęście w miłości. Jego żona postawiła na rodzinę

Piotr Zieliński może pochwalić się nie tylko sukcesami sportowymi, lecz także udanym życiem rodzinnym. Ze swoją żoną Laurą jest związany od dekady. Para poznała się w Ząbkowicach Śląskich i zaręczyła się w 2017 roku. Wyjątkowy ślub odbył się już dwa lata później. Z kolei w 2021 roku Piotr i Laura powitali na świecie pierwsze dziecko, syna Maksymiliana, a gdy chłopiec skończył cztery lata, na świat przyszła jego siostra Maia Melissa - 26 maja tego roku. Na co dzień rodzina mieszka we Włoszech. Żona piłkarza zdecydowała się na razie zrezygnować z kariery i skupia się na rodzinie. A trzeba przyznać, że jej wykształcenie imponuje.

Wykształcenie żony Piotra Zielińskiego. Skończyła wymagające studia

Laura Zielińska skończyła bowiem wymagające studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Żona piłkarza zdobyła tytuł magistra analityki medycznej w 2016 roku. Na co dzień wychowuje dzieci i czasem pokazuje kulisy prywatnego życia na instagramowym profilu. Można jednak zauważyć, że Laura Zielińska nie ma ambicji na zostanie popularną influencerką. Nie reklamuje żadnych produktów i nie udaje ekspertki w jakiejkolwiek dziedzinie. Z jej postów można wywnioskować, że ważniejsze jest dla niej życie rodzinne i prywatność. Czasem jednak Laura Zielińska pokazuje rodzinne zdjęcia. Do tej pory nie ukrywała twarzy syna. Nie wiadomo, czy z córką będzie podobnie pokazała jedynie fragment twarzy dziecka. Profil Laury Zielińskiej obserwuje obecnie ponad 50 tysięcy osób, a można się spodziewać, że po niedzielnej decyzji Probierza żona piłkarza zyska jeszcze więcej followersów.

Piotr Zieliński to szczęśliwy mąż i ojciec. Tak wygląda jego rodzinaOtwórz galerię