Zaskakujące słowa Mikołaja Krawczyka. "Dzieci nie powinny wybierać"

Mikołaj Krawczyk lata temu spotykał się z Anetą Zając, z którą doczekał się dwójki synów. Była para nie rozstała się w najlepszych stosunkach. Media na bieżąco donoszą o ich kolejnych sporach. Co jakiś czas na tapet wraca kwestia alimentów i podziału opieki nad dziećmi. Nowe nagranie Krawczyka z pewnością nie załagodzi konfliktu.

Mikołaj Krawczyk wrzucił wymowne nagranie. "Dzieci zasługują na miłość"

Na wideo zamieszczonym przez aktora widać dwójkę chłopców, którzy rozmawiają ze swoją mamą na temat wyjazdu z ojcem. Z nagrania wynika, że rodzice nie są już razem. Kobieta próbuje wytłumaczyć dzieciom, że wcale nie muszą z nim jechać, jeśli nie chcą. "Tresowanie będące znęcaniem się nad własnymi dziećmi, którego efekty 'dobre' matki, 'które dały radę' nazywają, 'to dzieci podjęły decyzję'" - zaczął Krawczyk we wpisie zamieszczonym pod nagraniem.

"Dzieci nie powinny wybierać, którego rodzica wolą. Nie powinny bać się, że ranią mamę, gdy się śmieją z tatą. Nie powinny czuć się winne, że chcą mieć kontakt z obojgiem rodziców. A jednak często się to dzieje. Zastraszanie, manipulacja, emocjonalny szantaż. 'Jeśli tam pójdziesz, będę cierpieć'. 'Jeśli będziesz szczęśliwy z nim, znaczy, że mnie już nie kochasz!'. To nie jest miłość. To alienacja rodzicielska. A dziecko... dziecko nie ma głosu. Ale my możemy mówić za nie. Powiedz STOP alienacji rodzicielskiej" - apelował aktor. Nagranie znajdziecie na końcu artykułu. Poprosiliśmy o komentarz Anetę Zając. "Po zapoznaniu się z nim nie jestem w stanie się wypowiedzieć w tym temacie, gdyż nie znam osób, które są na nagraniu i nic nie wiem w ich sprawie" - przakazała aktorka w rozmwowie z Plotkiem.

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczyk o patchworkowej rodzinie. "To się tak wplata w życie"

Aktor jest obecnie związany z Sylwią Juszczyk, która również ma za sobą nieudaną relację. Para pojawiła się jakiś czas temu w 'halo tu polsat', gdzie opowiedziała o tym, jak wygląda ich życie w patchworkowej rodzinie. - My się uzupełniamy. (...) To nie jest aż taki problem, tak mi się wydaje. To się tak wplata w życie - wyznała Juszczak. - To już są przecież duże dzieciaki, kumple. Poza córą - wtrąciła Agnieszka Hyży, która prowadziła rozmowę. - Ale ona też jest kumpel, ona jest kumpelka - śmiał się Mikołaj Krawczyk, nawiązując do swojej córki Konstancji, która przyszła na świat w 2019 roku.