Zbigniew Buczkowski ma już dość! Chodzi o emeryturę

Zbigniew Buczkowski dał się poznać jako aktor. Ma za sobą wiele ról w różnych znanych produkcjach. Widzowie mogli oglądać go m.in. w "Lokatorach", "Cudownie ocalonym", "Dniu świra", "Barwach szczęścia" i "Misiu". 20 marca 2025 aktor skończył 74 lata. Ani myśli o tym, żeby przestać pracować. W jednym z wywiadów podkreślił, że ma zamiar spełniać się w swoim zawodzie tak długo, jak tylko będzie mógł.

Zbigniew Buczkowski szczerze o emeryturze. Ten temat już go męczy

Zbigniew Buczkowski w ostatnim czasie wspomniał o emeryturze. W rozmowie z "Faktem" podkreślił, że nie ma w planach schodzenia ze sceny. Wyjaśnił, skąd ta decyzja. "Nie jestem na żadnej emeryturze, bo aktorzy nie przechodzą na emeryturę. Grają dopóty, dopóki mogą grać. Wiem, że są zawody, które wymagają przejścia na emeryturę, bo nie ma innego wyjścia. W moim przypadku tak nie jest. My, aktorzy, gramy, ile się da. Oczywiście, jeśli nam zdrowie pozwoli" - podkreślił w wywiadzie z "Faktem". W rozmowie ze "Światem i Ludźmi" podkreślił, że męczą już go pytania o emeryturę. On sam nie czuje się na swój wiek. "Jakby ktoś mi powiedział, że mam już 74 lata, to tylko bym się zaśmiał. Cały czas jestem młodym chłopakiem, taki jestem mentalnie" - wyznał. "Przez całe życie pracowałem. I dopóki będę mógł, to będę pracował" - skwitował Buczkowski.

Zbigniew Buczkowski o aktorstwie. Nie brakuje pozytywów

Zbigniew Buczkowski w rozmowie z "Faktem" wspomniał o pozytywnych aspektach pracy aktora. Przyznał, czy, dla niego jest ten zawód. Dodał, że wiek nie jest żadną przeszkodą w graniu na scenie. "Praca daje mi takiego kopa, że jestem ciągle w dobrej formie. Poza tym ten zawód ma taką specyfikę, że najpierw gra się chłopców, później młodzieńców, następnie gra się ojców, potem dziadków, a na końcu staruszków. Ja teraz jestem na etapie grania ojca. Więc mam jeszcze trochę do pogrania" - wyznał Zbigniew Buczkowski. Obecnie aktor można oglądać w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". ZOBACZ TEŻ: Zbigniew Buczkowski uratował Jacqueline Kennedy, gdy biegła przez kartoflisko. Sam zaliczył ucieczkę sprzed ołtarza