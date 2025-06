Skolim, czyli Konrad Skolimowski, to obecnie jeden z najpopularniejszych gwiazdorów disco polo. Muzyk regularnie występuje na scenie, przyciągając tłumy fanów. Na brak zleceń na pewno nie może narzekać - w samą tylko niedzielę 1 czerwca miał okazję wystąpić na trzech rodzinnych festynach organizowanych z okazji Dnia Dziecka - w Łęczycy, Mogielnicy i Lubrańcu. I to właśnie nagranie z tego ostatniego miejsca wywołało falę oburzenia w sieci. Internauci nie mogli uwierzyć, co Skolim zaśpiewał na scenie, pod którą stały dzieci.

Skolim zszokował internautów i publiczność. "To wina Skolima? Czy rodziców?"

Fragment nagrania pojawił się na Instagramie na profilu użytkowniczki bravvvo90. Widzimy na nim, jak Skolim śpiewa na scenie, a wokół stoją lub bawią się dzieci w różnym wieku. Być może nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że z głośników słychać sprośne teksty, wypełnione erotycznymi podtekstami. "(...) Rozkładam nogi twoje i biorę to, co moje. Kolejną nockę, skarbie spędzamy już we dwoje" - śpiewa Skolim. "Dzień Dziecka, dzieci na widowni, a na scenie... Skolim i jego 'klasyki', co mają po 230 milionów odsłon na Youtubie. To nie żart. Tak się właśnie kończy, gdy nikt nie sprawdza lineupu" - napisała użytkowniczka, a internauci błyskawicznie wyrazili swoje oburzenie.

"Byłem, widziałem, jak dziewczynki 6-8-9-letnie to wszystko znały na pamięć", "Przeraża mnie, że rodzice zabierają dzieci na takie koncerty. Chcą słuchać tej prostackiej muzyki, to niech sami jej słuchają", "Kto w ogóle na imprezę z okazji Dnia Dziecka zaprasza Skolima?", "Kiedyś Majka Jeżowska, a teraz Skolim..." - pisali zbulwersowani internauci i uczestnicy imprezy.

Jeden z internautów zwrócił uwagę na fakt, że to organizatorzy zawinili i nie powinni zapraszać gwiazdora na tego typu imprezę. Co ciekawe, na plakatach informujących o wydarzeniu można zobaczyć logotypy organizatorów, wśród których jest Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz herb gminy Lubraniec. Jednak jak się okazuje, to nie urząd odpowiada za organizację tej imprezy, co wyjaśnił wiceburmistrz Marek Góreczny. W rozmowie z Plejadą zapewnił, że miasto wynajęło tylko muszlę koncertową firmie zewnętrznej i to ona była odpowiedzialna za zaproszenie Skolima. Do tego podkreślił, że miasto planuje zorganizować własną imprezę. - Na pewno nie będzie żadnych artystów, którzy mogliby w jakiś zły sposób zostać odebrani - powiedział Marek Góreczny. W czasie Dni Lubrańca, w dniach od 6 do 8 czerwca, odbędzie się zabawa taneczna, zawody kajakowe oraz zajęcia dla dzieci.