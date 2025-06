Górski kupił dom w Hiszpanii i zaczęły się komplikacje. "Nic nie działa"

Robert Górski to popularny satyryk, który dał się zapamiętać widzom przede wszystkim ze skeczów Kabaretu Moralnego Niepokoju. Swoją obecną żonę kabareciarz poznał w 2018 roku i szybko między nimi zaiskrzyło. 14 lat różnicy chyba nie ma większego znaczenia, bo parę łączy podobne poczucie humoru. A dystans przydaje się, chociażby, w kwestii zakupionej nieruchomości w Hiszpanii. Szybko pojawiły się komplikacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Górski ocenił Pakosińską w "PnŚ"

Górski z żoną kupili dom w Hiszpanii. Pojawiły się problemy

Robert Górski gościł ze swoją żoną Moniką w programie "halo tu polsat". Na antenie para opowiedziała o swoim domu w Hiszpanii. Wydawać by się mogło, że posiadłość w ciepłym kraju z malowniczymi krajobrazami to spełnienie marzeń, ale rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. - W Hiszpanii jest jak w dobrym kabarecie: i śmiech, i łzy. Wszystko naraz. I nie wiesz, czy masz się śmiać, czy płakać z tego, co tam się dzieje. Często jest taka moda, żeby narzekać na nasz kraj, a Polska jest cudowna, przepiękna, od maja do października - stwierdził Robert Górski. Kabareciarz podkreślił, że problemy sprawił mu przede wszystkim nietypowy karnisz. - Hiszpania jest nieprawdopodobnym źródłem humoru, ponieważ tam nic się nie zgadza, nic właściwie nie działa. Mamy taką sześciometrową rurę, którą przywieziono nam przez pomyłkę. I już przyjechały po nią trzy samochody, każdy jest coraz dłuższy, ale nie dość długi, żeby tę rurę zabrać - wyznał Górski w "halo tu polsat". - Robert nie powiedział kluczowej informacji. Kupiliśmy tam dom i ta sześciometrowa rura to był karnisz, taka szyna do zawieszenia zasłon i firanek, która była robiona na zamówienie, bo takich długich, żeby pójść i kupić, nie ma. Zrobili na zamówienie, przysłali dwie zamiast jednej. I teraz pół roku próbujemy się jej pozbyć i nie możemy - wyjaśniła żona satyryka.

Żona Górskiego poznała go podczas wywiadu, który z nim przeprowadzała

Dodajmy, że w przeszłości Robert Górski był związany z graficzką Katarzyną Osipowicz, z którą ma syna Antoniego. Później jego partnerką była reżyserka Beata Harasimowicz. W 2019 roku poślubił dziennikarkę Monikę Sobień. Górski poznał przyszłą żonę podczas wywiadu, który z nim przeprowadzała. Para ma córkę Malinę, urodzoną w tym samym roku. Ślub i chrzest córki odbyły się tego samego dnia w Warszawie.