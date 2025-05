Peretti pokazała swój bajeczny ogród. Co za klimat

W lipcu 2023 roku w życiu Sylwii Peretti wydarzyła się ogromna tragedia - w wypadku samochodowym zginął jej jedyny syn. Mimo tego bolesnego doświadczenia celebrytka stara się nadal pozostać w kontakcie z fanami. Jest aktywna w sieci, gdzie często wspomina Patryka, a także dzieli się z fanami emocjami i przemyśleniami.

Sylwia Peretti pokazała swoją oazę spokoju. Pochwaliła się ogrodem

Sylwia Peretti tylko na Instagramie może pochwalić się imponującą liczbą obserwujących ją osób. Jej profil śledzi aż 500 tys. użytkowników. To właśnie tam influencerka pokazuje swoje codzienne życie. 26 maja celebrytka opublikowała na swoim InstaStories nagranie przedstawiające jej ogród. Na filmie widać bujną roślinność, oświetloną ciepłym światłem lamp, które wieczorem tworzy niemal baśniowy klimat. Peretti nazwała ogród swoją oazą spokoju. To właśnie tam gwiazda znajduje ukojenie od codziennych bolączek. "Wszyscy wiemy, że kocham ogród - to moje małe królestwo spokoju. Wieczorową porą, dzieje się tu coś wyjątkowego... magia, którą skrywa za dnia, delikatnie wychodzi na zewnątrz. Cisza staje się muzyką, a zapach trawy jakby szeptał tajemnice. To wtedy ogród staje się baśnią - żywą, oddychającą, tylko dla tych, którzy potrafią patrzeć sercem. Zatrzymaj się na chwilę. Posłuchaj. Może i tobie coś opowie..." - napisała celebrytka. Zdjęcia z ogrodu celebrytki znajdziecie poniżej:

Sylwia Peretti opublikowała wzruszający wpis. Łzy same się cisną do oczu

26 maja z okazji Dnia Matki Peretti podzieliła się na Instagramie poruszającym postem, w którym zwróciła się do matek, które - tak jak ona - straciły dziecko. "Dziś nie składam ci życzeń, kochana. Mimo że tak bardzo byś chciała je usłyszeć..." - zaczęła, podkreślając, że myślami jest blisko tych, które "tęsknią". Celebrytka przekazała też wsparcie kobietom, które chciałyby zostać mamami, ale ich marzenie wciąż się nie spełniło. "Dziś jestem z tymi, którzy milczą, bo świat ich nie rozumie. Z tymi, których serce codziennie niesie ciężar. Z tymi, którzy po prostu - muszą przetrwać ten dzień... Bo nie każda historia jest jasna. Nie każda mama dziś świętuje" - zakończyła Peretti.