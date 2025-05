Sandra Dee przyszła na świat jako Alexandra Zuck w 1944 roku. Już jako 12-latka za namową rodziców rozpoczęła karierę dziecięcej modelki. W późniejszych latach Dee wyznała, że nigdy nie marzyła o życiu w świetle reflektorów ani o sławie, ale rodzice nie pozostawili jej wyboru. - Bardzo szybko dojrzałam - mówiła w wywiadzie w 1959 roku.

Sandra Dee koszmar przeżyła już w młodym wieku

Dzięki karierze modelki dziecięcej Sandra Dee bardzo szybko zaczęła zarabiać gigantyczne pieniądze. Jednak praca w młodym wieku odbiła się na jej psychice. Dee starała się mocno schudnąć, aby wpasować się w standardy piękna, a z powodu katorżniczych diet bardzo podupadła na zdrowiu. Zmagała się także z anoreksją. Jak później opowiadała, musiała "nauczyć się na nowo jeść". Oprócz tego Sandra Dee przeżyła także koszmar w rodzinnym domu. Syn gwiazdy Dodd Darin na łamach książki "Dream Lovers: The Magnificent Shattered Lives of Bobby Darin and Sandra Dee" wyjawił, że jego matka jako dziecko była molestowana przez ojczyma. Z jego relacji wynika, że Sandra Dee powiedziała o tym swojej matce, jednak ta jej nie uwierzyła.

Kariera w Hollywood i bolesny upadek

W 1957 roku, rok po śmierci ojczyma, Sandra Dee przeniosła się do Hollywood, aby rozpocząć karierę aktorską. Zadebiutowała jeszcze w tym samym roku w filmie "Zanim dopłyną", za który otrzymała Złoty Glob dla najbardziej obiecującej młodej aktorki. Nie musiała także długo czekać na komercyjny sukces. Już dwa lata później produkcje "Zwierciadło życia" oraz "Gidget" z jej udziałem stały się gigantycznymi hitami. Krótko później gazety zaczęły rozpisywać się o życiu prywatnym Sandry Dee, która w 1960 roku poślubiła aktora i piosenkarza Bobby'ego Darina. Rok później na świat przyszedł ich syn i wydawało się, że gwiazda znalazła prawdziwe szczęście. Relacja z Darinem nie przetrwała jednak próby czasu, a cieniem położyły się na nią życiowe traumy aktorki. "Nie potrafiła ufać. Wydawało się, że każdy dotyk przypominał jej coś złego" - pisał jej syn.

Już pod koniec lat 60. kariera Sandry Dee zaczęła podupadać. W 1967 roku, gdy sfinalizowała rozwód z Bobbym Darinem, praktycznie wycofała się z medialnego życia. W latach 70. pojawiła się jeszcze w kilku filmach, jednak nie cieszyły się one szczególnym sukcesem. W późniejszych latach Sandrę Dee dopadły problemy zdrowotne. Zmagała się z depresją, uzależnieniem od alkoholu, przeżyła także nawrót anoreksji. W tym trudnym czasie mogła liczyć na wsparcie syna, który zwrócił się po profesjonalną pomoc. Po pewnym czasie stan zdrowia Sandry Dee zaczął się poprawiać, jednak nie wróciła już nigdy do pełni sił. Aktorka zmarła w 2005 roku z powodu powikłań związanych z nefropatią - upośledzeniem funkcji nerek.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.